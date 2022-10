Características do signo de Peixes: conheças as principais

ID DA FOTO: 19895792

O signo de Peixes tem como símbolo a imagem de dois peixes. Ele compõe, junto a Câncer e Escorpião, a chamada “Tríade de Água''.

Além de Gêmeos, Virgem e Sagitário, Peixes é considerado um dos quatro signos mutáveis. A depender do ano, com variações nas datas, os piscianos são pessoas nascidas entre 20 de fevereiro e 20 de março.

Na mitologia romana, Netuno (Poseidon, na grega) é o deus dos mares e personifica a ideia de que assim como não é possível dominar o mar, também é possível perder-se nele. Sua figura representa o sonho, a fantasia e o vício, ou seja, algo para o qual não há limites e nem força capaz de deter. Assim como o mar, pode oferecer prazer mas também destruição.

Para continuar sabendo quais as características do signo de Peixes mais marcantes, assim como as qualidades e os defeitos, continue lendo o texto!

Quais são as principais características do signo de Peixes

Por ser um signo de água, Peixes percebe o mundo por meio de uma ótica sentimentalista. Piscianos costumam ter forte intuição e guiam as ações com base nas emoções.

Peixes está ligado a diversas virtudes, são compreensivos, compassivos, empáticos e humildes. Por amor ao próximo, são capazes de se doar totalmente a algum objetivo, esquecendo, às vezes, até de si próprios.

Para o universitário e pisciano Richardson Pereira, 20, pessoas que têm Sol em Peixes (entenda aqui a influência do astro no signo) geralmente são mais avoadas que o normal, às vezes intensas e um pouco rancorosas. Apesar de ser raro que tenha inimizades.

“Por conta dessas (boas) características do signo de Peixes, eu costumo me dar bem com as outras pessoas, acredito que entre as pessoas mais próximas isso me faz ser alguém querido'', comenta.

“A parte de guardar mágoa é um pouco real. Sou um pouco fechado para falar de coisas que me incomodam e acabo guardando aquilo pra mim; mas também, depois de um tempo, esse sentimento ruim não importa tanto, se esvai”, completa.

Sensibilidade

Pessoas de peixes normalmente são introspectivas e, apesar da fina capacidade de “perceber além do visível”, têm dificuldade para expressar o que sentem. Outro empecilho para os piscianos é o fato de que captam toda a energia das pessoas e do ambiente, tal qual esponjas, e isso os leva a sentir muitas coisas que não são suas.

Intuição

Uma das características do signo de Peixes é que eles são sempre muito espiritualizados, pois os piscianos possuem intuição apurada. No entanto, por serem geralmente discretos, nem sempre é fácil perceber o que pisciano sente sobre uma determinada situação.

Criatividade

Os piscianos geralmente têm um imenso potencial imaginativo, uma essência livre e artística, costumando criar coisas que dão vazão aos sentimentos intensos que possuem. Fazem isso não somente por meio da arte, mas também da culinária, da ciência, da jardinagem e toda atividade que requer paixão.

Altruísmo

Ajudar quem precisa é uma das características do signo de Peixes mais bonitas. Como são pessoas compassivas, os piscianos devem ser perspicazes para notar quando abusam de sua boa vontade.

Lealdade

Peixes é o signo do devotamento total. Não se inclinam somente às pautas sociais. Quando o assunto é trabalho, amizade e amor são pessoas muito fiéis e leais aos compromissos que estabelecem.

Romantismo

Ainda que facilmente criem laços afetivos com as pessoas, os piscianos podem levar o romantismo ao extremo, podendo sofrer com amores platônicos e desilusões amorosas.

Os piscianos no amor

Piscianos amam amar e se realizam ao demonstrar seus sentimentos ao parceiro romântico. Os piscianos não têm medo de arriscar uma relação e de vivê-la intensamente.

Por causa da intensidade, todo cuidado é pouco quando o assunto é amor, pois pode ser frustrante dar muito e receber pouco.

As melhores combinações para Peixes

Touro, Câncer, Libra e Escorpião são signos que se compatibilizam positivamente com as características do signo de Peixes. Os piscianos são atraídos por Gêmeos, Virgem e Capricórnio e possui incompatibilidade com Áries, Leão, Sagitário e Aquário.

No entanto, é preciso compreender que a saúde de um relacionamento depende sempre da disposição que as pessoas têm de conversar para fazer dar certo. Veja a seguir outras combinações:

Peixes e Áries

Ao contrário dos piscianos, as pessoas de Áries são mais agitadas, extrovertidas e impulsivas.

Essa oposição é fator de atração entre os dois signos. A objetividade ariana e a criatividade de Peixes podem tornar a relação equilibrada e gostosa, até mesmo se o par quiser manter uma empresa, por exemplo.

Peixes e Touro

Touro e Peixes são essencialmente diferentes. Touro é prático e uma das características do signo de Peixes é que ele se nutre com o pensamento.

Essa combinação pode ser interessante, pois existe atração mútua e equilíbrio com as diferenças.

Peixes e Gêmeos

Gêmeos e Peixes compartilham características, ambos são leves, distraídos, criativos e sensíveis. A atração entre eles é forte, mas pode não ser duradoura, pois são volúveis.

Além disso, o idealismo de Peixes pode se ressentir com o excesso de racionalidade de Gêmeos e vice-versa.

Peixes e Câncer

Os dois são signos emocionais e a união de ambos geralmente funciona, havendo a formação de um “casal meloso”, ou seja, de duas pessoas que adoram trocar carinho (até demais).

Inicialmente, o medo de demonstrar sentimentos e se sentir rejeitado pode ser um obstáculo para que o romance engate, mas depois é só amor.

Peixes e Leão

Leão é seguro de si, determinado e extrovertido; Peixes é emotivo e introspectivo. Os dois signos são, a sua maneira, amorosos e, por isso, se atraem mutuamente.

Porém, a expansividade de Leão pode deixar Peixes inseguro, e a volatilidade emocional é uma das características do signo de Peixes que pode irritar os leoninos.

Peixes e Virgem

Virgem e Peixes, são opostos complementares e, por isso, costumam ser uma ótima combinação.

Virgem é prático, metódico e racional; Peixes, sonhador, caótico e espiritual. Os virginianos ajudam os piscianos a fincar os pés no chão, já os piscianos ajudam os virginianos a se conectarem com a face mais esotérica da vida.

Peixes e Libra

Apesar de se atraírem imensamente, Libra é um signo racional e Peixes é emocional. Enquanto Peixes é mais carente e “grudento”, Libra precisa se sentir livre de vez em quando.

Felizmente, como ambos signos são de pessoas amorosas e compreensivas, essas diferenças não passam de obstáculos a serem superados com amor e muita conversa.

Peixes e Escorpião

Ambos são signos sensíveis, profundos e amorosos. Existe uma forte atração física e emocional entre ambos.

Os dois são muito apaixonados e devem tomar cuidado, pois podem viver uma relação de quase dependência.

Peixes e Sagitário

Apesar de diferentes, Sagitário e Peixes são signos espiritualizados e estão sempre procurando uma conexão com o divino, o que pode impulsionar a atração que sentem um pelo outro.

Inicialmente, a relação pode ser intensa e cheia de amor, mas as diferenças devem ser trabalhadas com o tempo para que o romance não acabe.

Peixes e Capricórnio

Os dois signos se combinam de forma sólida e tanto no amor quanto na amizade se dão muito bem.

Capricórnio é materialista e racional, enquanto Peixes é mais espiritualizado e sonhador. Ambos, no entanto, são sentimentais, cada um da sua forma.

Peixes ajuda Capricórnio a superar o medo de se entregar ao romance. E o lado mais realista de Capricórnio ajuda Peixes a fincar os pés no chão e a focar nos objetivos.

Peixes e Aquário

Aquário é um signo pouco rendido às emoções, sendo às vezes racional até demais. Peixes é romântico, gosta de carinho e de demonstrações de amor, o que pode decepcioná-lo dependendo do mapa astral de seu aquariano.

A relação pode ser bastante desafiadora, cheia de cobranças por parte de Peixes e de irritação por parte de Aquário.

Peixes e Peixes

Tanto no amor quanto na amizade, essa pode ser uma boa combinação. Ambas partes devem tomar cuidado para que não se percam em meio a tanto amor. A emoção será marca registrada dessa relação.

Por isso, um grande desafio para ambos será a possibilidade de co-dependência, que pode prejudicar a vida social do casal ou dos amigos.

Peixes no seu mapa astral

Ainda que a pessoa não tenha o Sol em Peixes, é possível que o signo se apresente em outros pontos do mapa astral:

Ascendente em Peixes

Quem tem ascendente em Peixes normalmente é muito simpático e compreensivo. Com forte senso de empatia, estão dispostas a ajudar e a ouvir os outros, mesmo que não estejam em um bom momento.

Lua em Peixes

Lua em Peixes pode indicar uma espiritualidade acentuada. No entanto, essas pessoas devem estar atentas aos próprios sentimentos, já que têm dificuldade em entenderem o que se passa em suas mentes.

A realização de psicoterapia é fortemente indicada para pessoas que têm lua em Peixes. Mas, lembre-se, fazer terapia é importante para todo mundo!

Vênus em Peixes

Esse posicionamento caracteriza pessoas que têm uma devoção àqueles que ama. Pessoas que têm vênus em peixes podem facilmente se iludirem com a possibilidade de romance, mas quem os tem são sortudos, pois sempre serão compreendidos e aceitos do jeito que são.

Mercúrio em Peixes

Com tanta criatividade e capacidade inventiva, pessoas com esse posicionamento são exímios contadores de histórias e tem tudo para serem escritores de sucesso. São muito sensíveis e tem facilidade para se comunicar com exatidão e intensidade.

Marte em Peixes

Marte em Peixes manifesta o poder de ação sutil que ajuda a pessoa a alcançar objetivos, apesar da natureza instável desse signo. Isso acontece porque essa ação sutil é, na maioria das vezes, motivada pela intuição.

Júpiter em Peixes

Júpiter no signo de Peixes indica espiritualidade aguçada, empatia e sensibilidade. Pessoas com essa sinalização no mapa astral geralmente são bastante compassivas e buscam sempre se colocar no lugar do outro.

Saturno em Peixes

Por ser muito sonhadora, a pessoa com essa sinalização pode se auto sabotar constantemente, já que tem um comportamento escapista devido a difícil realidade da vida. Mas com o tempo e o amadurecimento, tende a encarar melhor os desafios da vida adulta.

Urano em Peixes

Esse posicionamento costuma inclinar as pessoas a desenvolverem ideias extraordinárias e até revolucionárias.

Essas pessoas manifestam com bastante espontaneidade suas idiossincrasias, sendo muitas vezes consideradas especiais pelas pessoas que têm a oportunidade de lhe conhecer.

Netuno em Peixes

Quem tem Netuno em Peixes tem intuição e percepção apurada. Possuem o inconsciente fortalecido e uma sensibilidade presente, capaz de observar o comportamento das pessoas ao seu redor e o que elas estão sentindo.

Plutão em Peixes

Plutão em Peixes sinaliza uma forte intuição e intensa inclinação em ajudar quem precisa.

Além disso, essas pessoas tendem, muitas vezes, a se afundarem em seus próprios dramas.

Pontos fracos de Peixes

Os piscianos possuem alguns pontos fracos, dentre os quais se destacam a melancolia, vitimização, escapismo, além de darem excesso de confiança às pessoas.

Intensidade

Em todas as relações, os piscianos desejam profundamente vivenciar a totalidade de todos os sentimentos. Então, quando se decepcionam, precisam lidar com uma frustração muito grande.

Tendência irrealista

Achando que vão receber sempre em troca todo o bem que faz, Peixes pode ser iludido facilmente. Ao acreditar demais na boa vontade das pessoas, o pisciano idealista não enxerga a maldade que existe no mundo.

Apego

Peixes, por gostar de chamego, deseja se envolver com alguém que esteja realmente interessado em compromisso. Como se dedica bastante ao relacionamento, espera reciprocidade e quando isso não acontece, pode ser muito difícil para o pisciano se afastar.

Conclusão

A astrologia é um tema que gera muita curiosidade nas pessoas. Para entender o papel do estudo dos astros em nossa sociedade, é preciso compreender que o ser humano sempre perseguiu respostas para questões relacionadas à nossa existência e passagem pelo mundo.

O interesse pelos signos do zodíaco surgiu então como consequência da atração do ser humano pelo sobrenatural e, mesmo que muitas pessoas simplesmente não acreditem que a posição dos astros ao nascer influencia em algo, há uma enorme parcela da população que acompanha as previsões astrológicas e acredita que os signos têm a ver com os traços da personalidade.

