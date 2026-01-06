Veja o que os signos dizem para quem quer testar o relacionamento aberto em 2026 / Crédito: Vonecia Carswell/Unsplash

Seja na escolha da roupa íntima ou até mesmo passando açúcar no corpo, simpatias para atrair um amor são as mais populares durante a virada do ano. E como 2026 é considerado um ano de início de novos ciclos, ele pode representar mudanças em quem já possui um relacionamento, mas quer experimentar outras sensações.

Isso não quer dizer traição, mas sim uma mudança no acordo estabelecido entre o casal. Um relacionamento pode ser aberto de diferentes formas, ou até mesmo “ventilado”, como se popularizou chamar. A não-monogamia, antes um tabu, agora passa a ser debatida com mais naturalidade, longe do conservadorismo de outrora. Leia mais Não-monogamia x relacionamento aberto: existe diferença? Sobre o assunto Não-monogamia x relacionamento aberto: existe diferença? E cada pessoa pode reagir a ela de maneira diferente, como dito pelos astrólogos do Astrolink que analisaram alguns perfis do zodíaco que podem estar especialmente dispostos a repensar o que é vínculo, exclusividade e até onde a relação pode se expandir em 2026.

Nada cravado, afinal, é importante lembrar que astrologia é direção, não sentença e nem uma ciência exata. O sentimento geral é que a energia do ano aponta para mais flexibilidade, acordos e experiências fora do roteiro tradicional, por isso a importância de saber o que seu signo indica. A seguir, veja a previsão dos signos para relacionamento aberto em 2026: Relacionamento aberto: o que os signos dizem para 2026? Áries “Eu topo… desde que tenha sinceridade e espaço para ser eu.”

O ano de 2026 já deixa Áries com vontade de quebrar padrões e buscar liberdade emocional. A ideia de um relacionamento aberto pode ser interessante, desde que haja transparência total e nada que pareça limitar sua autonomia. Se virar controle ou drama… Áries perde o interesse rápido. Touro “Eu até penso nisso… mas só se fizer sentido emocional.”