Confira quais signos podem testar o relacionamento aberto em 2026Considerado um ano de início de novos ciclos, 2026 pode trazer mudanças na forma de se relacionar romanticamente. Veja o que seu signo indica
Seja na escolha da roupa íntima ou até mesmo passando açúcar no corpo, simpatias para atrair um amor são as mais populares durante a virada do ano.
E como 2026 é considerado um ano de início de novos ciclos, ele pode representar mudanças em quem já possui um relacionamento, mas quer experimentar outras sensações.
Isso não quer dizer traição, mas sim uma mudança no acordo estabelecido entre o casal. Um relacionamento pode ser aberto de diferentes formas, ou até mesmo “ventilado”, como se popularizou chamar.
A não-monogamia, antes um tabu, agora passa a ser debatida com mais naturalidade, longe do conservadorismo de outrora.
E cada pessoa pode reagir a ela de maneira diferente, como dito pelos astrólogos do Astrolink que analisaram alguns perfis do zodíaco que podem estar especialmente dispostos a repensar o que é vínculo, exclusividade e até onde a relação pode se expandir em 2026.
Nada cravado, afinal, é importante lembrar que astrologia é direção, não sentença e nem uma ciência exata. O sentimento geral é que a energia do ano aponta para mais flexibilidade, acordos e experiências fora do roteiro tradicional, por isso a importância de saber o que seu signo indica.
A seguir, veja a previsão dos signos para relacionamento aberto em 2026:
Relacionamento aberto: o que os signos dizem para 2026?
Áries
“Eu topo… desde que tenha sinceridade e espaço para ser eu.”
O ano de 2026 já deixa Áries com vontade de quebrar padrões e buscar liberdade emocional.
A ideia de um relacionamento aberto pode ser interessante, desde que haja transparência total e nada que pareça limitar sua autonomia. Se virar controle ou drama… Áries perde o interesse rápido.
Touro
“Eu até penso nisso… mas só se fizer sentido emocional.”
Os taurinos podem passar o ano buscando vínculos estáveis e consistentes, então um relacionamento aberto só funciona se houver claro senso de segurança emocional.
Touro não reage mal à ideia, mas precisa de maturidade emocional, acordos e previsibilidade para não sentir instabilidade interna.
Gêmeos
“Vamos conversar? Testar? Ver o que faz sentido?”
Com Urano chegando ao seu signo, Gêmeos está no modo “experimentar novos formatos”.
Relacionamento aberto pode parecer natural, leve e estimulante, desde que não venha com regras sufocantes. Para Gêmeos, diálogo é tudo.
Câncer
“Preciso de casca forte e muito diálogo para isso funcionar.”
Mesmo com as fases de expansão social em 2026, Câncer ainda prioriza segurança emocional. Pode até considerar um formato aberto, se houver carinho, constância e combinados muito bem definidos.
Sem isso, o coração canceriano se recolhe.
Leão
“Se for verdadeiro, eu posso até pensar. Mas atenção continua sendo importante”.
Leão vive um ano de renovação social e liberdade, então a ideia não é absurda. Mas precisa sentir reconhecimento, presença e nenhuma sombra de desvalorização.
Leão aceita liberdade desde que haja lealdade emocional.
Virgem
“Ok, mas qual é o plano? Quais são as regras?”.
Virgem reage com cautela. Precisa de clareza, combinados realistas e muita honestidade. Num ano que pede seriedade nos vínculos, Virgem pode testar algo aberto apenas se houver estrutura emocional, organização e maturidade.
Confusão é o maior inimigo.
Libra
“Se for leve, honesto e equilibrado… por que não?”.
O Guia Astrológico do Astrolink fala sobre a experimentação responsável para Libra em 2026. É um signo que gosta da ideia de relações livres, mas só se houver transparência, equilíbrio emocional e zero jogos emocionais.
A estética do acordo importa tanto quanto a prática.
Escorpião
“Posso até aceitar. Mas profundidade é inegociável”.
2026 mexe diretamente em intimidade e confiança para Escorpião. Relacionamento aberto só funcionaria se houver muita vulnerabilidade, acordos profundos e transparência radical.
Sem isso, Escorpião sente que está se traindo.
Sagitário
“Óbvio que eu topo. Liberdade é meu idioma amoroso”.
O Guia fala abertamente sobre novos formatos de convivência, expansão e liberdade para Sagitário. Este é o signo com maior inclinação a relações abertas em 2026.
Ele quer autonomia, aventura, leveza e estímulo mental.
Capricórnio
“Só funciona se tiver propósito real e estrutura”.
Capricórnio está reavaliando vínculos e aprendendo a soltar o controle. Pode aceitar a ideia, mas não entra em nada que pareça instável, confuso ou sem direção clara.
Para topar, precisa de maturidade e segurança emocional.
Aquário
“Relacionamento aberto? Favorito da casa”.
2026 traz experimentação máxima para Aquário. O Guia fala sobre “experiências fora do padrão”, conexões inteligentes e liberdade como valor central.
Aquário tende a se encaixar muito bem em arranjos fluidos, leves e inovadores.
Peixes
“Eu posso considerar… se existir verdade emocional”.
Peixes entra em 2026 mais leve e espontâneo, mas com forte necessidade de autenticidade. A ideia pode funcionar se houver afetividade, cuidado e zero jogos emocionais.
Para Peixes, liberdade só funciona quando há amor real.