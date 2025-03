Ano Novo em março? Na astrologia, 2025 começa agora; entenda data

Ano Novo em março: Sol ingressa em Áries, marcando o Equinócio e o início do Ano Novo Astrológico / Crédito: Pexels / Alina Vilchenko

No dia 20 de março de 2025, às 6 horas e 2 minutos da manhã (horário de Brasília), aconteceu o ingresso do Sol em 0° de Áries, marcando o início do Ano Novo Astrológico e também o Equinócio de Áries, que traz o Outono para o Hemisfério Sul e a Primavera para o Hemisfério Norte. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Quando falamos em “Ano Novo”, logo pensamos no 1º de janeiro, em fogos de artifício e calendários. Mas existe um outro tipo de ano novo, marcado não por convenção social ou cultural, e sim por um evento natural: o ingresso do Sol a 0° de Áries.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo o astrólogo Thiago Valentim, fundador do Astromante, “este é um acontecimento que atravessa séculos, civilizações e crenças — porque não depende de fé ou tradição para existir. É um fenômeno celeste, objetivo e físico: o Sol alcança um ponto-chave na sua jornada anual, sinalizando não só uma nova etapa no céu, mas também um novo ritmo na Terra”.

E em 2025, esse renascimento traz nuances muito particulares. “Estamos começando o ciclo entre dois eclipses, com Vênus e Mercúrio retrógrados em Áries, e com o Sol em conjunção a Netuno no último grau de Peixes. É um ano novo carregado de significados cósmicos e simbólicos”, destaca Valentim. Calendário astronômico 2025: SAIBA o que será observado no Brasil

Ano Novo em março: o Sol em Áries e o equinócio A cada ano, quando o Sol cruza o grau zero do signo de Áries, também conhecido como ponto Vernal, ele marca o Equinócio: momento em que o dia e a noite possuem a mesma duração. No Hemisfério Norte, ele sinaliza a chegada da Primavera, trazendo imagens de renascimento e fertilidade.

“Astrologicamente, Áries é o primeiro signo do Zodíaco, o arquétipo do início, do impulso vital, da faísca que dá partida ao ciclo. Mas independentemente da simbologia astrológica, o ponto mais importante é: não é preciso acreditar na astrologia para que este evento exista e influencie ritmos naturais e culturais. Ele está registrado no movimento do próprio céu”, explica Valentim. Ano Novo em março: povos que já sabiam disso Muito antes dos relógios, calendários modernos ou sistemas religiosos, diversas culturas ao redor do mundo observavam os solstícios e equinócios como marcos fundamentais. Esses momentos solares eram vistos como portais de mudança e, muitas vezes, celebrados com rituais de conexão com a natureza e com o tempo. Alguns exemplos:

Egípcios : veneravam Rá, o deus Sol, e alinhavam templos e pirâmides com os movimentos solares.

: veneravam Rá, o deus Sol, e alinhavam templos e pirâmides com os movimentos solares. Babilônios : celebravam o Akitu, um festival de ano novo na primavera, marcando a renovação da ordem cósmica.

: celebravam o Akitu, um festival de ano novo na primavera, marcando a renovação da ordem cósmica. Celtas : honravam o equinócio através dos sabás, especialmente Ostara, que simbolizava equilíbrio e fertilidade.

: honravam o equinócio através dos sabás, especialmente Ostara, que simbolizava equilíbrio e fertilidade. Maias e Incas : construíram monumentos alinhados com os solstícios e equinócios, como Machu Picchu e Chichén Itzá.

: construíram monumentos alinhados com os solstícios e equinócios, como Machu Picchu e Chichén Itzá. Povos indígenas das Américas: seguiam o calendário solar para rituais agrícolas e de caça, sempre atentos aos sinais do céu. Até hoje, culturas como a persa celebram o Nowruz, um ano novo baseado justamente no equinócio de março. “Ou seja, esse marco sempre foi observado e celebrado, independentemente de crença. Ele não depende da sua fé, depende do Sol”, enfatiza Valentim. Ano Novo em março Crédito: Pexels / Alina Vilchenko

O Ano Novo astrológico de 2025 em março: entre eclipses O detalhe que torna 2025 ainda mais especial é que este Ano Novo acontece entre dois eclipses: Eclipse Lunar em 14 de março

Eclipse Solar em 29 de março O astrólogo faz uma analogia de que ciclo entre eclipses é como atravessar uma ponte em meio à neblina. Os eclipses são momentos de instabilidade, interrupção e revelação. Eles funcionam como pontos de virada; aquilo que não serve mais pode ser ofuscado, e aquilo que precisa emergir ganha força. “Este início de ciclo entre um eclipse lunar (que traz encerramentos) e um eclipse solar (que planta novas sementes) sugere um ano onde muitos encerramentos acontecem antes que algo realmente novo possa nascer. É um convite para repensar, soltar velhos padrões e abrir espaço para novas configurações.”