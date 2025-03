Conheça as características marcantes de cada signo do zodíaco

A posição dos astros influencia as características dos signos do zodíaco (Imagem: brickrena | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

Ao explorar o zodíaco, é fácil perceber que cada signo traz consigo características únicas e marcantes. Isso ocorre graças à astrologia, uma prática milenar que interpreta a posição dos astros no céu e as influências que eles exercem sobre a vida das pessoas. Por meio dessa sabedoria ancestral, é possível entender como os traços de cada signo moldam o comportamento e as emoções dos nativos. Abaixo, confira as principais características dos 12 signos do zodíaco e como elas refletem em diferentes aspectos da sua personalidade!

Áries Os arianos são conhecidos por serem corajosos, espontâneos, intuitivos e entusiasmados (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

Regidos por Marte e simbolizados pelo carneiro, os arianos são conhecidos por serem corajosos, espontâneos, intuitivos e entusiasmados. Outra característica marcante desses nativos é que eles adoram um desafio e fazem de tudo para superar os próprios limites. “São ótimos líderes. Essa é uma forma que direcionam bem a energia sempre tão ativa e pronta para resolver tudo”, conta a astróloga Thaís Mariano. Touro Os taurinos são práticos, apegados e não costumam se arriscar (Imagem: una_llenella | Shutterstock) Simbolizados pelo Touro e regidos por Vênus, os taurinos são práticos e apegados, não costumam se arriscar e precisam sentir que o terreno é firme e seguro para os seus planos. Além disso, são charmosos, sensuais e estão sempre prontos para proteger, dar conforto e afeto àqueles que amam. “Nunca esquecem o apoio que tiveram também. São leais e fazem questão de demonstrar a importância das pessoas que importam em suas vidas”, diz a astróloga.

Gêmeos Os geminianos são comunicativos, adoram trocar informações e sentem a necessidade de se movimentar (Imagem: una_llenella | Shutterstock) Considerados os falantes do zodíaco, os nativos de Gêmeos são comunicativos, adoram trocar informações e sentem a necessidade de se movimentar. Regidos Mercúrio e do elemento ar, eles também são leves, descontraídos, divertidos e mutáveis. “Mudam de opinião como no sopro de um vento e, para eles, isso é natural”, comenta Thaís Mariano. Câncer Os cancerianos são emotivos, sensíveis e gostam de proteger e cuidar de todos (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

Regidos pela Lua, os cancerianos são emotivos, sensíveis e gostam de proteger e cuidar de todos. Por outro lado, tendem a ser reservados e, quando se sentem desvalorizados e ameaçados, voltam-se para dentro de si. “O interior, assim como o lar, as memórias e aquilo que possuem de valioso, é tratado por eles com grande zelo”, conta a astróloga. Leão Os leoninos são expansivos, alegres, exuberantes e tem um elevado magnetismo pessoal (Imagem: una_llenella | Shutterstock) Representados pelo Leão e regidos pelo Sol, os leoninos são expansivos, alegres, exuberantes e têm um elevado magnetismo pessoal, que atrai as pessoas para perto deles. “Um leonino bem-equilibrado consigo mesmo pode ser extremamente generoso e reconhecer com facilidade o brilho do outro e incentivá-lo a permitir que esse brilho aumente cada vez mais”, analisa Thaís Mariano.

Virgem Os virginianos estão sempre tentando aperfeiçoar as ações e o ambiente ao seu redor (Imagem: una_llenella | Shutterstock) Regidos por Mercúrio, os nativos de Virgem estão sempre tentando aperfeiçoar as ações e o ambiente ao seu redor. Necessitam que tudo esteja sempre em seu devido lugar e estão sempre prontos para ajudar quem precisa. “Funcionam quase como um catálogo ambulante, conhecem diversas informações sobre as mais variadas áreas. Para os virginianos, é necessário que se sintam úteis no que estão fazendo”, detalha a astróloga. Libra Os librianos valorizam a racionalidade e são extremamente sociáveis e respeitosos (Imagem: una_llenella | Shutterstock)