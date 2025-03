Eclipse Lunar Total em março: veja previsões astrológicas

“A Lua representa nosso lado inconsciente e emocional, que será ofuscado pela sombra da Terra no momento do eclipse. Isso significa que mudanças importantes podem ocorrer”, diz o astrólogo.

Como o eclipse afeta seu signo?

O impacto do eclipse depende da casa astrológica onde ele ocorre no mapa de cada pessoa. As casas astrológicas, segundo Valentim, são setores da vida e do mapa astral.

"O nosso mapa astral tem 12 casas, 12 signos. Nosso dia tem 12 horas, nosso ano tem 12 meses. Jesus tinha 12 apóstolos. Essa dinâmica do 12 era presente em todas as linguagens", explica.