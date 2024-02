Sol entra em Peixes: como o signo influenciará seu mês?

De acordo com Phelippe, o encerramento do ano astrológico é o termo usado para se referir ao término da mandala, ciclo zodiacal que começa com o signo de Áries e termina com o signo de Peixes.

O Ano Novo astrológico, assim como os dias que o antecedem, é um ótimo momento para revisar e finalizar projetos, concluir ciclos de vida e fazer uma avaliação do ano que passou.

"Também pode ser um período de limpeza emocional e espiritual, preparando-se para o renascimento e a energia renovada que vêm com o início de Áries e a chegada do outono para nós. É literalmente nosso verdadeiro Ano Novo, pois consideramos que o ano novo é a partir do inicio da Era de Áries, e não no dia 31/12", disse Colle.

VEJA 4 participantes do signo de Peixes no BBB 24

"É também um período para se preparar para o novo, focando em limpar a casa, reorganizar os projetos, eliminando os pesos que não queremos carregar no novo ciclo", afirma o cigano.

Sol em Peixes: influência da temporada nas emoções

"Com o sol entrando no signo de peixes, as pessoas, principalmente os nativos deste signo, tendem a ficar mais intuitivas, sensíveis, compassivas e receptivas com a energia ao seu redor. Será comum que os piscianos fiquem mais conectados com a espiritualidade, e que precisem dar mais ouvidos para a intuição deles, tendo cuidado para não confundir intuição com imaginação durante este período, para não criar paranoias", declarou o cartomante.

Phelippe também exaltou que os indivíduos podem se encontrar mais voltados para atividades criativas, como arte, música ou meditação.