Horóscopo do dia (02/10): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 2 de outubro (02/10); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 2 de outubro (02/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão entre Lua, Vênus e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure tomar as precauções necessárias ao combate à pandemia e à crise econômica. A Lua no setor dos prazeres pode direcionar seu olhar para o divertimento e a interação social. A tensão desse astro com Vênus e Júpiter lhe faz gastar em demasia ou com futilidades. Cuidado!

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente não deixar que o ego lhe suba à cabeça e se mostrar compreensiva, pois o êxito das ações depende de ajuda. Lua, Júpiter e Vênus se estressam no eixo família-trabalho-relacionamentos, evidenciando conflitos interpessoais que podem se nutrir de vaidades feridas e falta de empatia.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Busque se recolher, sem dar espaço a pensamentos sabotadores. Neste momento, os aspectos tensos que Lua, Júpiter e Vênus realizam entre o segmento das ideias e o setor do dia a dia podem sugerir desilusões que abalam a autoestima e prejudicam sua capacidade comunicativa.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

É preciso conciliar o lazer com as responsabilidades, atuando dentro do que é possível, não de idealizações. Pode haver o conflito entre relaxar e se divertir ou se conter e economizar, já que Lua, Vênus e Júpiter se aspectam de modo tenso entre o segmento patrimonial e o setor dos prazeres.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Relações sãs precisam de espaço! Expectativas emocionais mal supridas desencadeiam atritos nos relacionamentos íntimos, como aponta a tensão envolvendo Lua, Júpiter e Vênus. Procure evitar condicionar sua satisfação pessoal às ações dos entes próximos, buscando autossuficiência.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Cultivar equilíbrio interior é o ponto de partida para lidar com desafios práticos e no trato interpessoal. Atenção com o excesso de drama no enfretamento das dificuldades, já que Lua, Júpiter e Vênus se encontram tensamente aspectados entre as áreas de crise, do cotidiano e da comunicação.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque se divertir prezando por sua integridade física, já que persistem os riscos devido a pandemia. Lua, Júpiter e Vênus podem tensionar o circuito social e o setor financeiro, o que pede cautela nos gastos com o lazer e equilíbrio emotivo para evitar futilidades e atritos de ego nas relações.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente encarar os fatos com imparcialidade, cultivando inteligência emotiva. Os desafios que envolvem a gestão doméstica e profissional afetam sua autoestima, como alerta a tensão Lua-Júpiter-Vênus. É fundamental não se deixar dominar pela vaidade em detrimento do coletivo.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Discrição emotiva e exercício da empatia são fundamentais. Conflitos ideológicos tendem a se fazer presentes nos relacionamentos, além de frustrações de ordem emocional que comprometem o trato humano, considerando a aspectação tensa envolvendo Lua, Júpiter e Vênus.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Você tende a querer ajudar quem está com dificuldades, mas tente não se comprometer mais do que deve. O circuito material pode conflitar com o setor de amizades diante da tensão entre Lua, Júpiter e Vênus. Procure definir limites entre o privado e o público, além do controle de gastos com o lazer.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque avaliar os desafios sob a luz da razão. A Lua em trânsito no setor de relacionamentos pode pedir sobriedade emotiva na extroversão do pensamento, especialmente ao tratar de assuntos delicados que afetem as parcerias, já que o referido astro se estressa com Júpiter e Vênus.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente encarar os fatos com imparcialidade, pois a voz do coração está fragilizada. Dificuldades para resolver problemas do dia a dia podem lhe desestabilizar emocionalmente, como sugere a tensão envolvendo Lua, Júpiter e Vênus, atrapalhando o pensamento racional e a extroversão das ideias.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

