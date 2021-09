Horóscopo do dia (29/09): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 29 de setembro (29/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 29 de setembro (29/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o trígono entre Lua, Vênus e Netuno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque oferecer solidariedade àqueles que estejam passando por contratempos. Os trânsitos harmonizados de Lua, Vênus e Netuno podem pedir zelo com a rotina doméstica e os vínculos familiares para que os desafios apontados na tensão com Sol e Marte não afetem no cotidiano de forma estressante.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente valorizar os aspectos positivos do convívio e se mostrar flexível quanto às diferenças. O grande trígono envolvendo Lua, Vênus e Netuno tende a estimular trocas afetivas nas relações, apesar da tensão com Sol e Marte pedir diplomacia ao lidar com atritos que podem aflorar.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

As relações interpessoais ficam fragilizadas pela tensão lunar com Sol e Marte. Busque cuidar atentamente da comunicação. Lua, Vênus e Netuno harmonizados tendem a destacar uma fase em que a criatividade aflora na gestão dos recursos materiais, contribuindo com o funcionamento do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Procure ser cuidadosa no uso do dinheiro, já que a tensão com Sol e Marte contraindica gastos sem planejamento. Harmonizando seu signo e o circuito social, os trígonos que a Lua forma com Vênus e Netuno podem elevar a empatia no trato interpessoal, deixando-lhe atenta ao que o entorno precisa.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Tente cultivar serenidade, como sugere a harmonia lunar com Vênus e Netuno, que beneficia a vivência ligada ao meio íntimo e aos afetos. A Lua transita pelo setor de crise, sob tensão com Sol e Marte na área da comunicação, predispondo-lhe a reações exageradas frente aos problemas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

É preciso ser criteriosa no cotidiano, como alerta a tensão com Sol e Marte, evitando ações não planejadas. Fase reserva momentos agradáveis com os entes queridos, na vivência do cotidiano e nos meios virtuais, elevando a autoestima e o usufruto afetivo, dada a harmonia lunar com Vênus e Netuno.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Momento exige polidez e comedimento, pois a tensão com o Sol e Marte é sugestiva de conflitos que tendem levar a problemas. Lua, Vênus e Netuno se harmonizam no segmento trabalho-finanças-cotidiano, sugerindo fase prazerosa para organizar as demandas e exercitar a criatividade.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Estar em paz consigo é essencial para lidar com desafios estressantes apontados na tensão com Sol e Marte. A Lua pode destacar o lado sensível da sua personalidade ao transitar no setor espiritual e se harmonizar com Vênus e Netuno, evidenciando a necessidade de valorizar e nutrindo seu bem-viver.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque prevenir o estresse através de atividades relaxantes. A harmonia entre Lua, Vênus e Netuno pode lhe fazer encarar os acontecimentos de modo brando e a se expressar com delicadeza. Isso é fundamental para superar conflitos interpessoais associados à tensão com Sol e Marte.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente cultivar boas parcerias para se alcançar o que quer. As relações humanas podem experimentar momentos de gentileza e solidariedade em meio aos conflitos ligados ao trabalho e à gestão prática do dia a dia, visto que a Lua se harmoniza com Vênus e Netuno, e se estressa com Sol e Marte.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Zelar por entendimento nas parcerias é importante, já que Sol e Marte tensionados podem fragilizar o trato humano, nutrindo o estresse. As energias harmonizadas de Lua, Vênus e Netuno sugerem momento aprazível na realização de atividades ligadas à profissão e ao exercício da criatividade.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure estar atenta para não negligenciar questões essenciais ao funcionamento do dia a dia, a exemplo do orçamento, como alertam Sol e Marte tensionados. Prazeres tendem a lhe tirar da rotina e deixar a jornada agradável, dada a harmonia lunar com Vênus e Netuno. Busque se divertir!

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

