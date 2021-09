Horóscopo do dia (09/09): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 09 de setembro (09/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 09 de setembro (09/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua conjunta a Mercúrio, Vênus e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

A cooperação mútua pode fortalecer as amizades e parcerias, como indica a harmonia lunar com Júpiter, embora Plutão tensionado não recomendo envolvimento excessivo nos problemas alheios. Cumplicidade e afeto permeiam as relações com a Lua conjunta a Mercúrio e Vênus, facilitando o convívio.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

O trabalho em equipe tende a se beneficiar com o trígono Lua-Júpiter, apesar de Plutão tensionado apontar adversidades para lidar com mudanças. A Lua conjunta a Mercúrio e Vênus pode elevar o bem-estar do dia a dia ao lhe conectar mental e afetivamente com atividades que gerem prazer.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Prazeres lhe conectam com suas vocações, embora Plutão tensionado possa sugerir desafios materiais que lhe limitam. Seu lado sociável aflora com a Lua conjunta a Mercúrio e Vênus e o trígono com Júpiter, o que contribui com o trato interpessoal no cotidiano e nos meios virtuais.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Caso esteja sozinha, prazeres individuais lhe esperam. A vida doméstica pode se mostrar agradável com a Lua harmonizada a Mercúrio, Vênus e Júpiter. Com isso, o convívio harmonioso com os entes queridos é promovido, embora Plutão tensionado alerte para não se deixar absorver os dramas alheios.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque transmitir serenidade e autoconfiança diante de situações que tiram as pessoas da zona de conforto, devido a Plutão tensionado. O carisma pode se elevar com a Lua em harmonia a Mercúrio, Vênus e Júpiter e isso favorece os processos comunicativos e a articulação de ideias com o entorno.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Atenção ao desejo de gastar com prazeres, devido à tensão plutoniana. A gestão da vida material tende a se revestir de criatividade e senso de oportunidade, favorecendo o aproveitamento dos recursos disponíveis, conforme aponta a harmonia lunar com Mercúrio, Vênus e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Como alerta a tensão lunar com Plutão, tente não deixar que os contratempos afetem o diálogo em família ou lhe fragilizem. Sua postura no trato interpessoal pode se reveste de simpatia, beneficiando sua imagem pública, conforme sugere a harmonia lunar com Mercúrio, Vênus e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

A consciência das questões que lhe incomodam lhe ajudar a descobrir soluções, como sugerem os trígonos com Júpiter. Contudo, a comunicação pode ficar difícil, devido a Plutão tensionado. A Lua encontra Mercúrio e Vênus na área de crise e tende a elevar a sensibilidade.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Plutão tensionado alerta para o perigo de flexibilizar o orçamento para atender demandas coletivas. Afloram posturas amigáveis com a Lua harmonizada a Mercúrio, Vênus e Júpiter, o que torna a jornada prazerosa e ainda viabiliza ações através da articulação intelectual e criativa.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É preciso não tentar superar metas em pouco tempo, como alerta Plutão tensionado. A vivência com suas aptidões tende a se intensificar no encontro da Lua com Mercúrio e Vênus. Isso pode deixar sua jornada aprazível e produtiva do ponto de vista intelectual e da gestão de recursos.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque não ficar em negação quanto aos problemas, como alerta Plutão tensionado. A conjunção lunar com Mercúrio e Vênus apura sua conexão com os aspectos espirituais da vida e lhe guiando com otimismo em suas vivências e no usufruto das oportunidades, considerando os trígonos com Júpiter.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure se dedicar a harmonizar a vida privada, evitando certas exposições sociais na tensão com Plutão. A vivência íntima se mostra proveitosa intelectual e afetivamente, o que se torna essencial ao enfrentamento das dificuldades, pois a Lua encontra Mercúrio e Vênus e forma trígono com Júpiter.

