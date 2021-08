Horóscopo do dia (31/08): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 31 de agosto (31/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 31 de agosto (31/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral são os trígonos entre Lua, Vênus e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure prezar por qualidade, pois é preciso se cercar de pessoas confiáveis. As energias harmonizadas de Lua, Vênus e Júpiter conectam a área comunicativa e o eixo relacionamentos-amizades, favorecendo conversas que lhe ajudam a fortificar a convivência com seus pares e depurar a interação social.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Sua habilidade e criatividade lhe guiam na superação dos desafios. Harmonizando o eixo finanças-cotidiano-trabalho, os trígonos que se configuram entre Lua, Vênus e Júpiter destacam fase propícia para organizar a vida e buscar oportunidades de capacitação e aprimoramento do patrimônio.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente valorizar os vínculos que você cultiva, mas busque se permitir ser valorizada, pois a qualidade do momento envolve a ideia de reciprocidade. A Lua transita por seu signo e se harmoniza com Vênus e Júpiter no eixo social-espiritual, o que estimula seu lado companheiro e fraterno.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

A economia criativa e a união fraterna com seus conviventes tendem a ser grandes aliados. A Lua em trânsito pela área de crise forma trígonos com Vênus e Júpiter no segmento família-patrimônio, oportunizando que você possa enfrentar os desafios na vida privada.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

A articulação feita agora será valiosa, assim como os feedbacks sobre suas ideias. O olhar tende a se voltar para a coletividade com Lua, Vênus e Júpiter harmonizados no segmento amizades-comunicação-relacionamentos. Com isso, você tem conversas íntimas, intercâmbio de projetos e forma parcerias.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Aflora seu potencial criativo, o que eleva sua qualidade de vida. É preciso estimular seus pares a fazerem o mesmo. Durante esta fase, Lua, Vênus e Júpiter associados no eixo trabalho-finanças-cotidiano pode lhe fazer buscar oportunidades de aprimoramento para sua rotina.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

As experiências das pessoas tendem a lhe ajudar a entender sua atual fase de vida, motivando-lhe aperfeiçoar como pessoa. Harmonizando a área espiritual, seu signo e o setor social, o grande trígono entre Lua, Vênus e Júpiter pode promover interação humana rica do ponto de vista do autoconhecimento.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

O apoio emocional do entorno pode se mostrar gerador de bem-estar. A esfera privada se revela acolhedora frente ao grande trígono formado por Lua, Vênus e Júpiter nas áreas ligadas à intimidade, às crises pessoais e à família. Isso oportuniza o recolhimento e a aproximação com as pessoas queridas.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Parcerias podem aflorar. Adotar postura leve e descontraída tende a lhe aproximar dos entes queridos, favorecendo a troca de ideias e experiências e o compartilhamento de demandas do dia a dia, já que Lua, Vênus e Júpiter formam um grande trígono no eixo relacionamentos-amizades-comunicação.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Ainda que ganhos financeiros não se façam presentes, a economia por conta da otimização de recursos pode melhorar a qualidade de sua vida. Lua, Vênus e Júpiter harmonizados no eixo cotidiano-trabalho-finanças tendem a elevar seu senso de oportunidade, o que lhe guia rumo a bons investimentos.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Ideias interessantes tendem a vir à tona, favorecendo parcerias. Momento favorável para fazer atividades que tenham como base a comunicação e como finalidade a ampliação de conhecimento, devido à relação harmoniosa entre Lua, Vênus e Júpiter entre o eixo social-espiritual e seu signo.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente aproveitar para deixar a vida doméstica aprazível. Lua, Vênus e Júpiter harmonizados elevam a sinergia no círculo de intimidade, o que lhe deixa mais próxima das pessoas que ama. O suporte emotivo é essencial, pois lhe ajuda a ter maior confiança em si mesma e a superar desafios pessoais.

