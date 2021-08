Afeto e conforto: Horóscopo do dia (16/08): previsão do signo para hoje, 16

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 15 de agosto (15/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão com Urano, Sol e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque ter atenção às questões territoriais, devido à tensão lunar com Urano, Sol e Júpiter. A Lua Crescente impulsiona o usufruto íntimo, e a harmonia com Netuno pode elevar sua empatia, o que tende a lhe ajudar a mensurar o impacto de suas ações no entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure exercitar a empatia, pois ela rompe com barreiras emocionais, como aponta o trígono Lua-Netuno. As parcerias seguem em destaque nessa fase de Lua Crescente, impulsionando a ações colaborativas e alimentando conflitos em grupo, dada a tensão com Urano, Sol e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Como alerta a tensão com Urano, Sol e Júpiter, tente não ser imediatista com relação à solução dos problemas. O cotidiano exige maior envolvimento nessa fase de Lua Crescente, que harmonizada a Netuno lhe deixa perceptiva sobre as pessoas e favorece o uso da intuição em suas vivências.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente evitar tomar partido em discussões, pois a tensão com Urano, Sol e Júpiter aponta atritos territoriais. As questões sociais seguem em evidência na Lua Crescente, o que lhe faz se mostrar solidária em suas redes virtuais e sensível às necessidades do seu dia a dia, dada a harmonia netuniana.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

A sensibilidade que aflora no trígono com Netuno pode lhe permitir captar sutilezas que outros não percebem. Mas a tensão com Urano, Sol e Júpiter alerta contra o estresse. A vida em família pede atenção com a Lua Crescente, exigindo constante envolvimento no dia a dia e em causas de parentes.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

O trígono com Netuno tende a favorecer a subjetividade. Cuidado para não se afastar da realidade, dada a tensão com Urano, Sol e Júpiter. A Lua Crescente pode intensificar o exercício do pensamento e lhe motiva a dar vazão a suas ideias interagindo com as pessoas no entorno e virtualmente.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

A criatividade que aflora no trígono com Netuno tende a lhe ajudar a dar valor aos meios alternativos, fundamental para suprir lacunas e superar desafios apontados na tensão com Urano, Sol e Júpiter. As demandas pedem praticidade e capacidade de gestão de recursos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Atenção, pois pode faltar astúcia e cautela ao lidar com certas situações, como alerta a tensão com Urano, Sol e Júpiter. A vontade de expansão associado à Lua Crescente em seu signo tende a lhe fazer encarar com otimismo e mente aberta, já que o referido astro se harmoniza com Netuno.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque ver o lado positivo das situações, como aponta o trígono Lua-Netuno. Sua percepção dos desafios se eleva com a Lua Crescente, ajudando-lhe a se reestruturar. Atenção para não supervalorizar os contratempos ou mesmo criar desafios, devido à tensão com Urano, Sol e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

A satisfação emocional pode ser imediata, como aponta o trígono com Netuno, mas você corre o risco de se doar demais e se negligenciar, como alerta a tensão com Urano, Sol e Júpiter. Aflora o companheirismo com a Lua Crescente na área de amizades, levando-lhe a dar valor às ações colaborativas.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

É importante evitar que outras áreas de sua vida fiquem deficitárias, devido à tensão com Urano, Sol e Júpiter. O compromisso com o trabalho e a vivência com suas vocações podem crescer, gerando grande satisfação pessoal, considerando a Lua Crescente harmonizada a Netuno.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

A tendência é que você fuja dos problemas, pois certas questões exigem empenho, como alerta a tensão com Urano, Sol e Júpiter. A mente pode se expandir em busca de novos horizontes com a Lua Crescente harmonizada a Netuno, ajudando com o exercício criativo e o universo sensível.

