MasterChef Profissionais hoje (24/10): onde assistir e horário

Os participantes competirão por vagas no Top 5, com prova de eliminação envolvendo tapioca; confira quando e onde assistir Masterchef Profissionais 2023

Na etapa final, os participantes elaborarão um prato com mandioca, utilizando técnica e criatividade. Quem não agradar o júri, dará adeus à competição.

Os concorrentes desenvolverão receitas utilizando cabeça de polvo, coroa de lula, aparas de carne e de queijo, couro do bacon, cascas de banana, abacaxi e maracujá, talos de couve, couve-flor, beterraba e de cogumelos, sementes de abóbora e tomate, sobras de castanha do Pará, entre outras opções.

O sexto episódio de MasterChef Profissionais vai ao ar nesta terça-feira, 24, em exibição na Band. Na ocasião, os cozinheiros vão competir pela definição do Top 5 da temporada, além de mais uma Caixa Misteriosa, com iguarias que os participantes já conhecem, mas não são acostumados a usar no dia a dia.

MasterChef Profissionais 2023: onde assistir e qual o horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef Profissionais 2023: como vai ser o episódio de hoje, dia 24/10?

Na disputa da Caixa Misteriosa, os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça ressaltarão aos candidatos a importância de utilizar todos os ingredientes na sua totalidade. Além disso, indicarão o que pode ser feito e exigirão criatividade para que o autor do melhor trabalho alcance o mezanino.

Os competidores que não se salvarem conseguirão garantir uma vantagem na prova de eliminação por meio de um desafio de pressão. Será preciso apresentar uma massa com memória afetiva, mas que faça parte da alta gastronomia; o melhor desempenho conquista o benefício.