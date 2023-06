MasterChef 2023 hoje (06/06): onde assistir, horário e programação

Mais um episódio do MasterChef Brasil 2023 vai ao ar hoje, terça-feira, dia 06 de junho (06/06). Hoje, os participantes enfrentaram mais um desafio.

Dessa vez, os participantes terão que encarar a primeira prova em equipe da temporada. Confira como vai ser:



MasterChef 2023: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef 2023: como vai ser o episódio de hoje, dia 06/06?

Nesta terça-feira, 06 de junho, o Masterchef 2023 fará desafio inédito, o participantes irão fazer parte do “Festival de Massas MasterChef”, onde terão que servir 100 convidados de origem italiana que são frequentadores assíduos das tradicionais festas italianas espalhadas pela cidade de São Paulo.

Os melhores garantem um lugar no mezanino e os piores vão direto para a prova de eliminação.

MasterChef Espanha: comida causa intoxicação alimentar em 44 pessoas. CONFIRA