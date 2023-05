MasterChef 2023 hoje (30/05): onde assistir, horário e programação

Mais um episódio do MasterChef Brasil 2023 vai ao ar hoje, terça-feira, dia 30 de maio (30/05). Hoje, os participantes enfrentaram mais um desafio.

O desafio da vez os participantes terão que encarar dois alimentos bem comuns da culinária brasileira: arroz e feijão. Confira como vai ser:



MasterChef 2023: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef 2023: como vai ser o episódio de hoje, dia 30/05?

Nesta terça-feira, 30 de maio, o Masterchef 2023 como convidado Rodrigo Oliveira, um dos maiores representantes e grande estudioso da gastronomia do Nordeste brasileiro. No programa, ele mostrará diversas maneiras de se preparar o famoso baião de dois, combinação perfeita entre os dois ingredientes que ainda leva várias iguarias típicas da região.

Os melhores garantem um lugar no mezanino e os piores vão direto para a prova de eliminação.

