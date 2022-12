MasterChef Júnior: Larissa é a grande campeã da edição 2022

Pequena no tamanho, mas gigante no talento. Foi assim que Larissa conquistou o título de campeã da segunda temporada do MasterChef Júnior. Na noite de quinta-feira, 29, ela superou o adversário Lucas com um menu impecável, que incluía bife de chorizo com farofa especial e molho chimichurri de acompanhamento, como prato principal, e crème brûlée de frutas vermelhas com compota de maçã verde de sobremesa.

Perfeccionista e organizada, a participante usou todos os segundos no mercado e preparou cada processo lentamente, o que aumentou o nervosismo da torcida. “Larissa cortou a cebola, o bacon e a calabresa. Não colocou o ovo para cozinhar, o tomate para confitar e a carne para fritar. Não fez nada, só o mise en place”, dizia a mãe Daniella, com os nervos à flor da pele.

Mesmo com a presença da família, que opinava a todo instante do mezanino, a competidora conseguiu filtrar os palpites. “Eu fiquei meio nervosa com eles me assistindo. Segui alguns conselhos, mas outros eu ignorei. Na sobremesa ficou tudo do jeito que eu queria. É muito legal ser a campeã do MasterChef. Acho que nunca vou esquecer”, contou ela em entrevista exclusiva à Band

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lucas, por sua vez, apresentou um filé au poivre com batata frita e legumes na manteiga e torta de limão como sobremesa. Ambos os pratos foram bastante elogiados e deixaram Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin com a difícil missão de escolher entre os dois finalistas. Mesmo não levando o título, o adolescente fez questão de enaltecer o desempenho da colega. “Ficar em segundo lugar para Lari é muito bom porque ela é uma menina incrível. A gente vê no olho dela o quanto cozinha bem e se concentra”, declarou.

Além do troféu, Larissa, que completou 10 anos após as gravações, levou para casa um prêmio de R$ 15 mil, que já tem destino certo. “Uma parte vou guardar e a outra vou comprar frutos do mar, um polvo gigante e utensílios que são mais caros”, adiantou.

Sobre o futuro, a vencedora pretende seguir na área da gastronomia, mas tudo pode mudar. “Quero ter um restaurante um dia e ser jogadora de futebol”, concluiu a chef mirim Larissa.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags