Sete cuidados para se ter antes de usar uma rede de wi-fi pública

Disponíveis em lugares como hotéis, shoppings, praças e até transportes coletivos, as redes de wi-fi públicas podem ser convenientes, mas também podem oferecer riscos como exposição de dados sensíveis ou falta de proteção contra vírus. Saiba como proteger seu aparelho com essas dicas do OP+