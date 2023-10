No Setembro Amarelo, confira sete dicas de livros sobre saúde mental

Dica 1

O demônio do meio-dia, de Andrew Solomon

Sylvia Plath foi casada com o também poeta e escritor Ted Hughes. Crédito: Biblioteca Azul/Divulgação

Colaborador de publicações de peso, como o jornal The New York Times e a revista The New Yorker, Andrew Solomon escreveu esta “anatomia da depressão” - um impressionante estudo com mais de quinhentas páginas finalista do prêmio Pulitzer - para entender sua própria batalha contra a doença. Com uma linguagem acessível, o livro mistura história, depoimentos de médicos e pacientes, e análise da eficácia de tratamentos e medicamentos, sejam eles convencionais ou alternativos.

Companhia das Letras, 584 páginas, R$38



