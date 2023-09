Dicas de 7 padarias para você começar o dia bem em Fortaleza

Dica 5

Café Viriato

O Café Viriato funciona de segunda a domingo a partir das 7h30min Crédito: Café Viriato / Divulgação

Com café convidativo e elegante, o Café Viriato é um dos mais conhecidos locais de Fortaleza para realizar a primeira refeição do dia. Servindo opções refinadas e tradicionais, o estabelecimento também atende pessoas intolerantes à lactose e com alergia à proteína do leite. O local abre a partir das 7h20min.

Endereço: Rua Osvaldo Cruz, 2828, Dionísio Torres. Veja no mapa.