Como começar a investir do zero? Confira sete dicas para iniciantes

Dica 3

Experimente começar com investimentos de baixo risco

Tesouro Direto, CDB, LCI e LCA estão entre as opções de baixo risco mais seguras Crédito: Giphy

Não há nenhuma regra que determine que você deva iniciar pela renda fixa para só então passar para a renda variável, mas esse é o caminho mais adequado para quem está começando — já que a renda variável requer conhecimento prévio e mais tranquilidade para se expor a riscos. Além disso, quando se inicia um investimento para buscar reserva de emergência, a renda fixa é a opção mais adequada.

Títulos do Tesouro Direto, os Certificados de Depósito Bancário (CDBs), a Letra de Crédito Imobiliário (LCI), a Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), os fundos de renda fixa e o ouro estão entre as opções de investimentos de baixo risco mais seguras, rentáveis e populares do mercado.