Aqui vão 7 dicas básicas para enfrentar ondas de calor

Dica 6

Prefira alimentos frescos

Frutas e legumes ajudam a refrescar e a hidratar. Crédito: Tenor

Uma dieta com frutas e verduras é a mais indicada durante as ondas de calor. De digestão fácil e com muito líquido, elas vão auxiliar no processo de hidratação do corpo. Prefira cozinhar os legumes a vapor, para manter a água do alimento — ao assar, ele desidrata.