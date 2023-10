7 dicas para encontrar a garrafa de água perfeita

Dica 2

Garrafa de plástico sem BPA

Garrafas com BPA são indicadas pelo símbolo de reciclagem de plástico com um número 7. Crédito: cottonbro studio / Pexels

Agora, se você prefere uma garrafa de plástico por ser mais leve e mais barata, procure por aquelas sem BPA. Essa é a sigla do composto químico Bisfenol-A, utilizado na fabricação de plásticos rígidos e transparentes.

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) limita o uso do BPA em 0,6 mg para cada quilo de embalagem, porque a substância é um desregulador endócrino, ou seja, altera o sistema endócrino humano.

Vale destacar que os efeitos do BPA na saúde humana ainda são muito incertos. Há estudos mostrando o dano da substância no desenvolvimento do corpo e na reprodução, mas a maioria com doses muito altas. Outros estudos também indicam efeitos em doses mais baixas, mas existem muitas incertezas. Por isso, a proibição do uso do BPA em mamadeiras e a taxa limite em outras embalagens é orientada pelo princípio da precaução.

A informação sobre a presença do Bisfenol-A deve estar descrita na embalagem. Para saber se a garrafa tem BPA, procure o símbolo de reciclagem do plástico com o número 7 dentro.