Vem curtir com a galera com esses 7 games cooperativos

Dica 1

It Takes Two

Foi o Jogo do Ano em 2022. Crédito: It Takes Two

Desenvolvido pela Hazelight Studios, It Takes Two é o ápice do jogo colaborativo em dupla. A história acompanha um casal prestes a se divorciar transformado em bonecos após a filha desejar a um livro mágico que os pais continuassem juntos. Divertido e emocionante, o game só funciona com dois jogadores locais ou online.

It Takes Two venceu como Jogo do Ano na D.I.C.E. Awards 2022, considerada o Oscar dos videogames. Além da história e do design, It Takes Two também conquista por incluir vários gêneros de jogos eletrônicos durante a história.

