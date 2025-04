Enquete Uol BBB 25: quem é o mais odiado após eliminação de Dani

Confira o ranking de rejeição dos participantes do BBB 25 após saída de Daniele e quais brothers podem ser eliminados no próximo Paredão, terça, 8

Com a eliminação de Daniele no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25), a “casa mais vigiada” chegou às dinâmicas finais do reality show com 9 participantes.

Mas, entre as preferências do público, nem todos podem seguir até a final. Confira abaixo como está a votação atualizada da enquete Uol e vote na enquete O POVO.