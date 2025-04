Enquete Uol BBB 25: votação paredão atualizada; quem sai hoje, 1º

Vinícius, Diego e Vilma estão no 12º Paredão do BBB 25. Confira como está votação atualizada da enquete Uol hoje, terça, 1º de abril (01/04)

Com Diego, Vilma e Vinícius, o 12ª paredão do Big Brother Brasil 2025 ( BBB 25 ) promete fortes emoções. Veja abaixo como está a votação atualizada da enquete Uol de hoje , terça-feira, 1º de abril (01/04).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Resultado oficial será divulgado nesta noite de terça-feira, 1º, quando um participante deixará o programa. Até lá, a votação segue aberta e a decisão está nas mãos do público.

Quem deve ser eliminado? Diego, Vilma ou Vinícius? Confira votação.

VOTE na Enquete Paredão BBB 25 do O POVO - Quem sai: Diego, Vilma ou Vinícius?

Votação atualizada da Enquete Uol BBB 25 hoje (01/04): quem sai?

Segundo a enquete do Uol, Vilma é a mais votada para sair do reality, com 49,89% dos votos. Vinícius aparece logo em seguida com 48,8%.