Enquete Paredão BBB 25: votação atualizada hoje, 31; quem sai?

Diego, Vilma e Vinícius disputam a permanência na casa do BBB. Veja quem deve sair no paredão

Confira o resultado parcial da enquete do O POVO sobre este paredão na casa mais vigiada do Brasil.

Segundo a audiência do O POVO , com mais de mil votos na enquete até a manhã desta segunda-feira, 31, quem deve sair é Vilma . Ela tem 54,86% das intenções de votos.

A votação oficial, que acontece no site da Globo, no Gshow, para este paredão segue até a noite de terça-feira, 1º de abril. O POVO fará atualizações das enquetes até lá.

Em segundo lugar está Vinícius, com 40,45% . Já Diego recebeu 4,68% das intenções de votos na enquete do O POVO .

Enquete BBB 25: como foi formado o Paredão?



A berlinda foi formada na sequência da Prova do Líder, vencida por Maike pela segunda vez seguida. Antes, havia sido definido o resultado do último Paredão, que eliminou Eva. Após a definição de VIP e Xepa, as indicações começaram.



Maike, novamente com a coroa, indicou Diego para a berlinda. Em seguida, ocorreu a votação da casa, que desta vez foi aberta.



Com seis votos, Vilma foi a escolhida pela casa. Ela tinha direito a um contragolpe, e puxou Vinícius para o Paredão. Na dinâmica do Modo Turbo, não há Prova Bate-e-Volta, os três indicados já indo diretamente ao Paredão.