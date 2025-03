Enquete Paredão BBB 25: votação atualizada hoje (24/3); quem sai?

Aline, Diego e Maike disputam a permanência no reality show; veja quem deve sair. A eliminação ocorre nesta terça-feira, 25 de março

Mais um paredão foi formado no Big Brother Brasil ( BBB 25 ). Após indicação da líder, votação da casa e prova Bate Volta a berlinda é formada por: Aline, Diego e Maike .

A eliminação acontece nesta terça-feira, 25, durante o programa ao vivo. Confira o resultado parcial da enquete do O POVO sobre este paredão na casa mais vigiada do Brasil.

A votação oficial, que acontece no site da Globo, no Gshow, para este paredão segue até a noite de terça, 25. O POVO fará atualizações das enquetes até lá.

Em segundo lugar está Maike , com 41,43% . Já Diego recebeu apenas 3,66% das intenções de votos na enquete do O POVO , até a manhã desta segunda-feira.

Segundo a audiência do O POVO , com mais de 3 mil votos, quem deve sair é Aline . Ela tem 54,87% das intenções de votos.

Enquete BBB 25: como foi formado o Paredão?



A definição da berlinda começou com o Poder Marreta, que dava o direito de salvar uma das pessoas emparedadas por Vinicius, após a ligação do Big Fone. Joselma, detentora do poder, decidiu salvar Eva e manter Maike na berlinda.



O vencedor da Prova do Anjo João Gabriel decidiu imunizar o irmão, João Pedro. Já a líder Renata colocou seis pessoas na mira na última sexta-feira, 21: Aline, Joselma, Vinícius, Vitória Strada, Daniele e Diego Hypolito. A sister escolheu colocar Aline no paredão.



Na votação da casa, Vilma foi a mais votada, seguida de Diego Hypólito, e os dois foram para o paredão. Diego Hypolito, Maike e Vilma disputaram a prova Bate Volta, que envolveu sorte. Apesar de Maike passar as duas fases do desafio, Vilma venceu e ser livrou da berlinda.