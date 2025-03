BBB 25: quem ganhou a 1ª fase na Prova do Líder de hoje, 20?

Nem todos os participantes do BBB 25 estarão na segunda fase da disputa pela liderança; descubra quem conseguiu

A décima Prova do Líder já iniciou as suas atividades na tarde desta quinta-feira, 20, classificando alguns participantes durante a primeira etapa. Os escolhidos poderão disputar a liderança no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25).

A fase final será apresentada ao vivo no programa, adiado para as 23h45min (horário de Brasília), e reunirá apenas seis brothers. Na ocasião, as regras para a fase seguinte serão estabelecidas.