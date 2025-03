Enquete Uol BBB 25: votação paredão atualizada; quem sai hoje, 11

Aline, Thamiris e Vinícius estão no 8º paredão do BBB 25. Veja como está votação atualizada da enquete Uol. Eliminação será hoje (11/03)

O resultado oficial será anunciado nesta noite, enquanto a votação no Gshow segue aberta, deixando a decisão nas mãos do público.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Votação atualizada da Enquete Uol BBB 25 de hoje (11/03): quem sai?

Segundo a enquete do Uol, Thamiris é o mais votado para sair do reality, com 57,71% dos votos. Aline aparece logo em seguida com 38,85%.