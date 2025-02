Enquete Favorito BBB 25: votação atualizada; quem ganha após Mateus sair

Quem deve ganhar o BBB 25? Veja resultados atualizados e vote na enquete / Crédito: reprodução / Gshow

Com mais uma eliminação do BBB 25, o público vai cada vez mais definindo suas preferências para definir o vencedor desta edição. Com a saída de Mateus nesta terça-feira, 18, apenas 17 participantes seguem na disputa pelo pódio. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Vote na enquete abaixo e veja a votação atualizada de quem deve ganhar a edição.

Enquete atualizada BBB 25: quem deve vencer o reality? Na enquete anterior realizada pelo O POVO, o ganhador do reality show deveria ser o Diogo. O ator alcançou 42,50% dos votos e era seguido por Diego Hypolito, com 15,55%. Aline também entraria no top-3 com 5,78% dos votos.

Diogo - 42,50%



Diego - 15,55%



Aline - 5,78% LEIA MAIS | Aline e João Gabriel discutem durante o Sincerão: ‘Fala baixo comigo’ Enquete BBB 25: quem deve vencer a edição após Mateus sair? Vote Agora com a eliminação de mais um participante e a dinâmica da semana, o público pode ter mudado suas preferências em relação ao campeão desta edição. Por isso, vote a seguir em quem você acha que deve vencer após a eliminação de Mateus: Loading... A enquete do O POVO não conta como votos no reality global. Saiba abaixo sobre os votos válidos no BBB 25.

Enquete Paredão BBB 25: veja como votar no Gshow A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário. Paredão BBB 25: cadastro na conta Globo Para os usuários que já possuem cadastro na conta Globo, basta CLICAR AQUI e acessar a página de login. Outra possibilidade é utilizar o Google ou o Facebook para entrar. Aos que se cadastraram pela primeira vez, um e-mail de confirmação será enviado para finalizar o processo e ativar a sua conta. Em seguida, o número de telefone será solicitado para o avanço da validação.

Outros dados podem ser informados, como o CPF, antes que o usuário possa votar no BBB 24. Paredão BBB 25: menor de idade vota?

Os menores entre 8 e 16 anos devem indicar um responsável para autorizar o processo de sua conta Globo. De acordo com o Gshow, o procedimento faz parte de adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Paredão BBB 25: como funciona cada votação? Cada processo de votação (Voto da Torcida e Voto Único) terá 50% de peso cada no resultado final.