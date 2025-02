Enquete Uol BBB 25: votação paredão atualizada hoje, 3; quem sai

Enquete Uol BBB 25: veja resultado da parcial do Paredão hoje, 3 (3/02) / Crédito: Divulgação/Globo

O terceiro Paredão do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) começou no domingo, 2, com Diego, Daniele, Gracyanne Barbosa e Giovanna no páreo. Apesar de ser uma berlinda em dupla, apenas um dos participantes será eliminado. Veja o resultado da Enquete Uol BBB 25 de hoje, 3 de fevereiro (3/02). A eliminação está prevista para a terça-feira, 4. Após a saída de um dos pares, a sua dupla será levada para uma dinâmica surpresa no reality show: o Quarto Secreto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira a parcial da Enquete Uol BBB 25.

Enquete Uol BBB 25: votação atualizada hoje, 3; quem sai? Com mais de 50 mil votos, a enquete Uol aponta a saída de Gracyanne Barbosa no BBB 25, com 43,61%. O resultado da votação indicou ainda uma pequena diferença, com a irmã de Barbosa, Giovanna, no segundo lugar: 42,28%. Na sequência, Diego e Daniele Hypolito apresentam, respectivamente, 10,78% e 3,33%. Gracyanne - 43,61%

Giovanna - 42,28%

Diego - 10,78%

Daniele - 3,33% Enquete O POVO BBB 25: votação atualizada hoje, 3; quem sai? Já na enquete desenvolvida pelo O POVO, quem lidera os votos de eliminação é Giovanna, com 45,12%. O segundo lugar fica com Gracyanne (38,87%), enquanto Diego e Daniele têm, respectivamente, 10,65% e 5,35%.

Depois dos líderes, os brothers, ainda em duplas, votaram no Confessionário. Além dos ginastas, que já estavam indicados, Eva e Renata, imunizadas pelo Big Fone, Guilherme e Delma, protegidos pelos Anjos, e os líderes Maike e Gabriel não podiam ser votados. Nesta semana, as duas duplas mais votadas foram indicadas ao Paredão: Gracyanne Barbosa e Giovanna e Diogo Almeida e Vilma, com quatro votos cada. As duas duplas indicadas pela casa precisaram entrar em consenso para indicar uma dupla pelo Contragolpe. No fim, Aline e Vinícius foram os escolhidos para a terceira berlinda da temporada.

Na Prova Bate-Volta, Diogo Almeida e Vilma, e Aline e Vinícius, levaram a melhor e escaparam do Paredão da semana. Enquete Paredão BBB 25: cadastro na conta Globo Para os usuários que já possuem cadastro na conta Globo, basta CLICAR AQUI e acessar a página de login. Outra possibilidade é utilizar o Google ou o Facebook para entrar. Aos que se cadastraram pela primeira vez, um e-mail de confirmação será enviado para finalizar o processo e ativar a sua conta. Em seguida, o número de telefone será solicitado para o avanço da validação.