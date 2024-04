Enquete Uol BBB 24: votação paredão atualizada hoje, 31; quem sai

Beatriz, Fernanda e Giovanna disputam permanência na Casa Crédito: Divulgação/Globo

As participantes Beatriz, Fernanda e Giovanna formam o trio que está no Paredão da semana do BBB 24. Quem estiver com mais votos até a noite deste domingo 31, por meio do GShow, será eliminado pelo público. Veja abaixo a votação atualizada da enquete Uol. Matteus, vencedor da Prova do Anjo, estava imune e não teria o direito de imunizar ninguém. A líder Pitel tinha duas indicações (Matteus e Beatriz), mas como o gaúcho Alegrete estava imunizado, ela colocou Beatriz no Paredão. Na votação do confessionário, pela dinâmica da semana, o mais votado iria para a berlinda, ao passo que o segundo com mais votos teria o poder de escolher mais um. Fernanda foi a mais votada e Alane a segunda. Alane, então, indicou Giovanna e fechou o paredão.

Nesta semana não houve a prova Bate-Volta nem o Poder Curinga. A eliminação não será na terça-feira e sim, neste domingo, 31, logo após o Fantástico.

Enquete BBB 24: votação atualizada da enquete Uol A enquete disponibilizada pelo portal Uol, com mais de 1 milhão de votos, aponta a saída de Fernanda no BBB 24, alcançando 64,42%. Em segundo lugar, Giovanna pode escapar da eliminação com 22, 05% e Beatriz em terceiro, com 13,33%.

Fernanda 64,62%

Giovanna 22,05%

Beatriz 13,33% Enquete BBB 24: quem o público acha que deve ser eliminado do reality show

A enquete produzida pelo O POVO indica Fernanda como a escolhida do público para sair no programa. A sister conta com 54,47% dos votos contra 35,21% de Giovanna, e 10,32% de Beatriz. Dessa forma, até o momento, Fernanda é a possível eliminada, alcançando a maioria dos votos para sair.

Enquete Paredão BBB 24: conheça nova votação e veja como votar no Gshow A edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único.

