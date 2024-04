Enquete Paredão BBB 24 - quem sai: Beatriz, Fernanda ou Giovanna?

Berlinda foi definida na noite desta sexta-feira, 29; vote na enquete O POVO em quem deve sair no Paredão do BBB 24: Beatriz, Fernanda ou Giovanna?

Matteus, vencedor da Prova do Anjo, estava imune e não teria o direito de imunizar ninguém. A líder Pitel tinha duas indicações (Matteus e Beatriz), mas como Alegrete estava imunizado, ela colocou Beatriz no Paredão.

Na votação do Confessionário , pela dinâmica da semana, o mais votado iria para a berlinda, ao passo que o segundo com mais votos teria o poder de escolher mais um. Fernanda foi a mais votada e Alane a segunda. Alane, então, indicou Giovanna e fechou o paredão.

BBB 24: quem da casa votou em quem

Lucas Henrique votou em Alane

Beatriz votou em Fernanda

Davi votou em Fernanda



MC Bin Laden votou em Alane

Isabelle votou em Fernanda



Fernanda votou em Alane



Giovanna votou em Alane

Matteus votou em Fernanda



Alane votou em Fernanda

Enquete Paredão BBB 24: conheça nova votação e veja como votar no Gshow

A nova edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, que será dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único.

A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário.

Entenda como se cadastrar e participar da votação para o BBB 24.

Enquete Paredão BBB 24: cadastro na conta Globo

Para os usuários que já possuem cadastro na conta Globo, basta CLICAR AQUI e acessar a página de login. Outra possibilidade é utilizar o Google ou o Facebook para entrar.

Aos que se cadastraram pela primeira vez, um e-mail de confirmação será enviado para finalizar o processo e ativar a sua conta. Em seguida, o número de telefone será solicitado para o avanço da validação.