BBB 24: Quem ganhou a Prova do Líder hoje (28/03)?

Confira quem venceu a Prova do Líder nesta quinta-feira, 28. Sua vitória define mais uma disputa no BBB 24

A dinâmica da Prova do Líder do BBB 24 aconteceu ao vivo nesta quinta-feira, 28, reunindo os brothers em disputa que terminou com a vitória de Pitel. A participante faz parte do Top 10 do reality show e estará imune na formação do 15º Paredão.

A prova precede o Modo Turbo no programa, que adiantará a formação da berlinda para a sexta-feira, 29, com a eliminação prevista para domingo, 31.

BBB 24: quem ganhou Prova do Líder hoje (28/03) e como foi a disputa

A Prova do Líder desta semana foi de memória. Os participantes tiveram que decorar os elementos de uma foto para depois escolher entre verdadeiro e falso.