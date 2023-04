Enquete Uol BBB 23: Amanda pode ganhar? Quem vence final hoje, 25

Descubra as chances de Bruna Griphao, Aline Wirley e Amanda alcançarem o primeiro lugar no resultado parcial da votação atualizada da enquete Uol de hoje (25/04)

A temporada do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) termina nesta terça-feira, 25, com as participantes Bruna Griphao, Aline Wirley e Amanda no pódio de potenciais vencedoras. O trio compete pela quantia de 2,8 milhões de reais, considerada o maior prêmio da história do reality.



As edições anteriores contavam com 1,5 milhão de reais, mas uma nova dinâmica do Paredão – que incentivava a aposta dos brothers no próximo eliminado – aumentou a "bolada" a cada palpite correto.

A nova milionária será escolhida pelo público por meio do portal Gshow.



Final BBB 23: votação atualizada da enquete Uol

Com 55.716 votos, a possível vitória de Amanda foi apontada pela enquete no portal Uol, alcançando 42,69%. A porcentagem da sister é seguida de perto pela ex-Rouge Aline Wirley, com 38,62%, enquanto Bruna Griphao, em terceiro, atingiu 18,69% na parcial.

Final BBB 23: votação da enquete O POVO

A enquete disponibilizada pelo portal O POVO também indica a vitória da sister Amanda na disputa, mas com uma porcentagem maior, equivalente a 50,62%.

Em segundo lugar, Aline Wirley atingiu 34,78%, seguida pela atriz Bruna Griphao, com 14,60%.



As duas enquetes parciais são apenas uma consulta de opinião e não interferem no resultado oficial do programa.

Enquete Final BBB 23: quem ganha? Aline, Amanda ou Bruna? VOTE

Enquete BBB 23: como foi a formação da Final?

A Final do BBB 23 foi formada depois da eliminação de Larissa. Com a saída da sister, as participantes que seguiram na casa disputam o prêmio do reality show.

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB

BBB 23: conheça as finalistas

