BBB 23: Tina quase ficou cega após usar pomada de cabelo

Tina, ex-participante do BBB 23, revelou em live no Instagram que quase ficou cega após usar pomada para cabelo

Tina Calamba, participante do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) contou, na última terça-feira, 14, que quase ficou cega após utilizar uma pomada capilar modeladora. A informação foi compartilhada pela modelo durante uma live no Instagram.

A ex-sister teve as córneas das duas vistas queimadas após usar a pomada da marca Zhang Hair ao fazer um penteado para um evento. De acordo com Tina, ela estava há dias sentindo cansaço e incômodo nos olhos, até que acordou de madrugada com uma crise.

A eliminada do reality da Rede Globo contou que chegou a ir para o hospital para tratar a situação. No início de 2023, inúmeros casos de pessoas que tiveram problemas oculares com o uso do produto para cabelo surgiram.

A Anvisa, então, proibiu o uso e venda de todas as pomadas para trançar, modelar ou fixar cabelos, de qualquer marca ou fabricante, até que os devidos testes e investigações sejam feitos para garantir a segurança dos consumidores.



