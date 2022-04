BBB 22: paredão falso será formado neste domingo, 3

A equipe do Big Brother Brasil 22 (BBB22) anunciou, neste domingo, 3, a formação de um paredão falso no reality. "Assim que o mais votado se despedir de seus companheiros de confinamento, na próxima terça, 5, ele irá para um QG onde terá a oportunidade de brincar de Big Boss por algumas horas", disse a página oficial do programas nas redes sociais.

Após eliminação de um dos emparedados da semana (Eslovênia, Douglas ou Paulo André), os demais brothers participarão de uma prova líder e de uma nova votação. Na próxima terça, dia 5, o mais votado pelo público não sairá do programa, mas irá para um quarto secreto e terá alguns poderes de "Big Boss" por algumas horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto BBB 22: que horas começa hoje, 03/04, e dinâmica

Do quarto secreto, o escolhido pelo público poderá observar, por meio de TVs, as movimentações dos integrantes que estão na casa e 'controlá-los' de certa forma. O apresentador do programa, Tadeu Schmidt, divulgará mais detalhes sobre a dinâmica na edição deste domingo, 3.

Tags