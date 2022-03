Luísa Sonza e Liniker se apresentam na festa de sábado no 'BBB 22’

A noite de festa, com o tema a marca Pantene, começou com shows de Luísa Sonza e Liniker. Linn da Quebrada se emocionou com a apresentação de Liniker e recebeu abraços dos participantes .

A festa desse sábado, 12, na casa BBB, foi comandada por Luisa Sonza e Liniker. A balada teve como tema a marca Pantene, com luzes e balões dourados.

No show, Liniker se juntou à Luisa Sonza para interpretar "Melhor Sozinha", em dueto.

Linn da Quebrada se emocionou no momento em que Luisa Sonza chama Liniker, amiga e apoiadora de seu trabalho, ao palco para cantarem o dueto de “Melhor sozinha”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Linn e Liniker são artistas e já fizeram trabalhos juntas. Grandes apoiadoras uma do trabalho da outra, elas até já se entrevistaram. A conta oficial de Linn no Instagram compartilhou clipes da festa onde vemos a participante do BBB em lágrimas com a apresentação da amiga de Baby 95 .

Tags