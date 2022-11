A Fazenda 14: Kerline é a décima primeira eliminada do jogo

A peoa Kerline Cardoso foi a eliminada da noite no reality rural A Fazenda 2022. Nessa quinta-feira, 24, a ex-BBB foi a menos votada para continuar no programa da Record TV em Roça que também teve Bárbara Borges e Ellen Moranguinho.

Kerline recebeu apenas 23,18% da preferência do público para seguir na disputa. Em A Fazenda, o voto é para ficar.



A Fazenda 2022: que horas começa hoje (18/11) e dinâmica do dia

Ellen ficou em segundo lugar, com 37,37% dos votos. Bárbara foi a favorita, tendo 39,45% da indicação do público.

A Fazenda 2022: como foi definida a nona Roça?



A Fazenda 2022: votação da décima Roça

A décima votação de "A Fazenda 2022" aconteceu na terça-feira, 22. A votação foi realizada em três etapas, como habitual



Deolane Bezerra, fazendeira da semana, indicou Bárbara para a berlinda.



Na votação, Ellen foi escolhida por cinco participantes. Com mais indicações, ela ocupou o segundo banquinho.

Como sempre, a pessoa mais votada pelos peões pode puxar outro integrante do reality para a Roça. Bia, com o poder da chama preta, podia imunizar um participante. Ela escolheu André, e Kerline foi levada por Ellen.

No Resta Um, dinâmica na qual cada peão escolhe um colega para salvar da Roça, Bia Miranda não foi lembrada por ninguém. e ocupou o último banquinho. Ela vetou Kerline de participar da Prova do Fazendeiro e, com isso, a cearense foi direto para a eliminação.

Com isso, os quatro participantes da Roça estavam definidos. Bárbara, Bia, Ellen e Kerline foram as selecionadas.

A Fazenda 14: décima prova do Fazendeiro



Na noite da quarta-feira, 23, a prova do Fazendeiro concluiu a formação da décima Roça. Com Kerline vetada, a disputa foi entre Bárbara, Bia e Ellen.

Bia venceu a prova do Fazendeiro, se livrando da Roça da semana. Ela também está imune na próxima votação e poderá indicar alguém para a nona eliminação.

Ao fim da prova, a Roça ficou definida entre Bárbara, Ellen e Kerline. A eliminação aconteceu na noite dessa quinta-feira, 24.

A Fazenda 2022: onde assistir ao vivo e horário



O reality rural será transmitido todos os dias. Durante a semana, a transmissão começa às 23 horas. Porém, aos sábados será mais cedo, às 22h45 e, aos domingos, mais tarde, às 23h15.

O reality será transmitido ao vivo na TV aberta pela Record. Para assistir ao programa de forma integral é necessário assinar o serviço de streaming PlayPlus.



A Fazenda 2022: o prêmio



Neste ano, o prêmio de A Fazenda 14 possui o valor total de R$ 2 milhões - sendo R$ 1,5 milhão destinado para quem o público escolher como campeão, e R$ 500 mil em outras recompensas distribuídas ao longo do programa em provas extras ou atividades especiais.

