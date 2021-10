Enquete A Fazenda: da Roça, quem você quer que ganhe a Prova do Fazendeiro?

Quatro participantes formaram a terceira roça do reality rural A Fazenda 2021 nesta terça (05/10) mas um deles poderá escapar. Vote na enquete e escolha que participante deve ganhar a Prova do Fazendeiro: Rico, Erika ou Dayane? Tiago foi vetado da atividade e vai direto para votação popular

Após Gui Araújo ganhar a prova do fazendeiro em A Fazenda 2021, o empresário escapou da roça e indicou o peão Rico para a roça desta semana, dia 05 de outubro (05/10). As participantes Dayane e Erika complementaram a terceira roça da edição do reality rural da Record TV. Mas um deles escapará da berlinda ao ganhar o chapéu da semana na Prova do Fazendeiro a ser realizada nesta quarta-feira, 06 de outubro (06/10).

Enquete A Fazenda: quem deve ganhar a Prova do Fazendeiro?



Enquete A Fazenda: quem deve ganhar a Prova do Fazendeiro? Rico Erika Day

A Fazenda 2021: como foi a Prova do Fazendeiro

A terceira Prova do Fazendeiro que consagrou o peão com o chapéu exigiu habilidade: cada participante recebeu uma plataforma com patinhos de madeira. Cada peão precisou derrubar os patos dos adversários. Quem tivesse todos os patos derrubados, estaria fora da competição. Já quem chegasse a final com pelo menos um pato, ganhava o chapéu. Os peões também poderiam escolher um patinho "feio" em outro painel: se um oponente derrubasse o patinho escolhido, o participante ficava uma rodada sem jogar.

Day foi a primeira a escolher a urna e ficou com a bolinha laranja. Já Bil ficou com a bolinha roxa, enquanto Gui pegou a bolinha verde. Na primeira rodada, nenhum dos participantes conseguiu acertar algum patinho. Já no segundo round, Day acertou o 'patinho feio' de Bil e o ex-BBB ficou uma rodada sem jogar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na sequência, Day perdeu três patinhos devido as jogadas de Bil Araújo - sendo um deles seu 'patinho feio'. Gui Araújo também mirou em um dos patinhos da Day e, na sequência, a modelo acertou um painel de Gui. O peão chegou a derrubar um dos seus próprios patinhos, mas Dayane teve todos os seus painéis derrubados pelos homens. No fim, a disputa ficou entre Gui e Arcrebiano, no que Gui Araújo levou a melhor.

A peoa chegou a bater o sino e comemorar, mas Galisteu alertou que a produção de prova percebeu erros. Mesmo assim, o resultado foi reavaliado e foi considerado válido, garantindo o chapéu para a participante.

A Fazenda 2021: como foi a formação da Roça

Não teve resta um hoje, 05 de outubro (05/10). O fazendeiro da semana, Gui Araújo, indicou Rico direto à roça. "Essa pessoa foi a única que tomou algumas punições e causou uma insatisfação na casa e entre outros peões", justificou o influencer. "Eu não estaria justo se tivesse ignorado esses fatos. Mas o resto da casa acaba ficando bem magoada [com as ações dele]". Lista com quem votou em quem pode ser conferida abaixo.

Erasmo aproveitou o momento para relembrar suas desculpas pelas atitudes machistas que teve dentro da casa, além de pedir cessão do assunto. "São causas que devem ser debatidas, compreendidas e respeitadas. Peço desculpas a todas as mulheres do Brasil", disse.

Lary Bottino esteve imune por ter recém chegado ao reality para substituir Medrado. Dois poderes foram utilizados na noite de hoje: a chama dourada ficou na posse de Mileide Mihale, tornando-a imune tanto pela votação do Fazendeiro como pela casa. A chama vermelha ficou na posse de Bil, que teve o poder de escolher a quarta roceiro: Day. A modelo vetou Tiago da prova e o peão foi direto para a votação popular.

Roça A Fazenda 13: quem votou em quem?

Gui Araújo indicou Rico

indicou Lary Bottino votou em Erika

votou em Bil votou em MC Gui



votou em Erasmo votou em Erika



votou em Sthe votou em Erasmo

votou em Marina votou em Solange

votou em Victor votou em MC Gui

votou em Rico votou em MC Gui

votou em Tati votou em Erika



votou em Dayane votou em Arcrebiano

votou em Solange votou em Erika



votou em Erika votou em MC Gui



votou em Dynho votou em Erika

votou em Mileide votou em Solange

votou em Aline votou em Dynho



votou em Valentina votou em Bil

votou em MC Gui votou em Erika

votou em Tiago votou em Erika



Roça A Fazenda 13: confira as roças da edição de 2021

Primeira roça: Solange, Nego do Borel e Liziane; Liziane foi eliminada e Nego do Borel foi expulso

Segunda roça: Dayane, Bil e Mussunzinho; Mussunzinho foi eliminado

A FAZENDA 2021: CONFIRA AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Tags