Band estuda volta do programa CQC em 2026, com novos integrantes

Integrantes do programa CQC, da Rede Bandeirantes, com o apresentador Marcelo Tas ao centro / Crédito: Na Lata/ Band/ Divulgação

O CQC pode voltar à tela da Band. A emissora do Morumbi estuda a volta do programa com nomes consagrados do elenco e novos integrantes.

A volta do programa começou a ser estudada após Galvão Bueno fechar contrato com o SBT para transmitir a Copa do Mundo de Futebol em 2026, o que desagradou a diretoria da Band. Com isso, o contrato entre Galvão e o Grupo Bandeirantes deve chegar ao fim em dezembro, com o término do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2025.



Diante do horário que ficará vago, a Band passou a estudar a volta do CQC, que marcou a TV brasileira entre os anos 2008 e 2015, misturando humor e jornalismo.

O desejo da Band é trazer de volta nomes que marcaram o programa, como Marco Luque, Rafael Cortez e Oscar Filho, que estão sem contrato com outras emissoras.

Além deles, a Band estuda a contratação de novos nomes, numa tentativa de reconquistar o antigo público e trazer novos espectadores. Relembre a história do CQC O CQC (Custe o que custar), entrou no ar na tela da Band em 17 de março de 2008, permanecendo por oito temporadas, até sua última exibição, em 28 de dezembro de 2015.

