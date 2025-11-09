Band estuda volta do programa CQC em 2026, com novos integrantes

Band estuda volta do programa CQC em 2026, com novos integrantesPrograma deve ocupar horário de Galvão Bueno, que deixa a Band no fim do ano, após assinar com SBT
O CQC pode voltar à tela da Band. A emissora do Morumbi estuda a volta do programa com nomes consagrados do elenco e novos integrantes.
A volta do programa começou a ser estudada após Galvão Bueno fechar contrato com o SBT para transmitir a Copa do Mundo de Futebol em 2026, o que desagradou a diretoria da Band. Com isso, o contrato entre Galvão e o Grupo Bandeirantes deve chegar ao fim em dezembro, com o término do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2025.
Diante do horário que ficará vago, a Band passou a estudar a volta do CQC, que marcou a TV brasileira entre os anos 2008 e 2015, misturando humor e jornalismo.
O desejo da Band é trazer de volta nomes que marcaram o programa, como Marco Luque, Rafael Cortez e Oscar Filho, que estão sem contrato com outras emissoras.
Além deles, a Band estuda a contratação de novos nomes, numa tentativa de reconquistar o antigo público e trazer novos espectadores.
Relembre a história do CQC
O CQC (Custe o que custar), entrou no ar na tela da Band em 17 de março de 2008, permanecendo por oito temporadas, até sua última exibição, em 28 de dezembro de 2015.
Apresentado semanalmente, o programa ficou conhecido por misturar humor e jornalismo, explorando o humor crítico. O CQC é uma adaptação do programa argentino "Caiga quien caiga".
Ao longo dos anos, o CQC sofreu vários processos judiciais e realizou entrevistas polêmicas. Uma delas foi ao ar em 2011, com o então deputado federal Jair Bolsonaro, onde ele criticou movimentos LGBT, dizendo que seus filhos, por terem um pai presente e boa educação, jamais se tornariam homossexuais. Na mesma entrevista, a cantora Preta Gil questionou Bolsonaro sobre o que ele faria caso um de seus filhos se apaixonasse por uma mulher negra. Na resposta, Bolsonaro voltou a citar a boa educação de seus filhos para que eles não se envolvessem com mulheres negras.
Em 2015, após inúmeros processos, mudanças no elenco, baixa audiência e tensões políticas no Brasil, a Band tirou o programa de sua grade. Nos últimos anos, rumores de que o CQC voltaria ao ar chegaram a circular, mas sempre foram negados pelo Grupo Bandeirantes.