Quem é a cantora de "Alabama, Arkansas"? Conheça Jade Castrinos

Em viral no X, antigo Twitter, Jade Castrinos aparece cantando os versos da música Home / Crédito: Reprodução/X

No final de agosto, um vídeo da banda Edward Sharpe and the Magnetic Zeros começou a viralizar no X, antigo Twitter, com um corte da música “Home”. Nela, a vocalista foi alvo de comentários de internautas pela sua estética hippie e pela letra da música, considerada “sem sentido”, a começar pelos versos “Alabama, Arkansas”.

Enquanto piadas se acumulavam entre os internautas, muitos indagaram quem era a mulher do vídeo que atende pelo nome artístico de Jade Castrinos. A seguir, você confere a história da vocalista e o motivo pelo qual ela foi expulsa da banda responsável pelo viral: Alabama, Arkansas: Jade Castrinos e o viral que colocou seu nome em alta Uma verdadeira declaração de amor, “Home” da banda “Edward Sharpe and The Magnetic Zeros” é um dueto entre o fundador da banda, Alex Ebert, e a vocalista Jade Castrinos. Os dois se conheceram do lado de fora de um café em Los Angeles e deram início a uma colaboração profissional que se desenvolveu em um coletivo de artes. Um pouco depois, Jade entrou para o projeto de Alex que era formar uma banda em torno do seu alter-ego “Edward Sharpe”, uma espécie de figura messiânica que ele desenvolveu enquanto estava na reabilitação por uso de drogas.

Em 2009, a banda lançou seu primeiro álbum, intitulado “Up from Below”, onde está a música do viral, “Home”. Nela, os dois proclamam o seu amor um para o outro em uma apresentação que envolvia sentimentos reais, já que na época Jade e Alex eram um casal. A apresentação que viralizou na internet foi justamente a que a banda fez no Tiny Desk em divulgação do álbum. Nela, cantam uma versão acústica da música enquanto vendem a estética “hippie” da banda, focada em uma mistura de rock e folk moderno.

Apesar da aparência que exibia na época do vídeo, não há declarações públicas de Jade Castrinos sobre o uso ou abuso de substâncias ilícitas, como alguns internautas alegaram. Alex Ebert, no entanto, sempre foi bastante vocal sobre a luta contra o vício e o período que passou na reabilitação. Demissão de Jade Castrinos e carreira solo A colaboração entre Jade e Alex durou até 2014, quando o casal terminou de forma aparentemente amigável. Isso até Jade Castrinos anunciar na sua bio do Instagram que havia sido expulsa da banda, uma semana antes de saírem em turnê, por e-mail.

Essa foi a versão que durou até o perfil oficial da banda se pronunciar no ano seguinte ao explicar que foi Jade quem pediu demissão. “Ao que tudo indica, Jade está muito bem e desejamos tudo de bom a ela. Foi uma tristeza para nós, mas a vida é assim. Paz”, disse o tweet que serviu para esclarecer o acontecido. Em foto feita por fã, Jade Castrinos aparece com cabelo longo Crédito: Reprodução/X (@sabrinanova1)