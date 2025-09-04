Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quem é a cantora de "Alabama, Arkansas"? Conheça Jade Castrinos

Quem é a vocalista do viral "Alabama, Arkansas"? Conheça Jade Castrinos

Com vídeo viral no X, antigo Twitter, banda formada por Jade Castrinos voltou aos holofotes com estética hippie. Conheça a história da vocalista
Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

No final de agosto, um vídeo da banda Edward Sharpe and the Magnetic Zeros começou a viralizar no X, antigo Twitter, com um corte da música “Home”.

Nela, a vocalista foi alvo de comentários de internautas pela sua estética hippie e pela letra da música, considerada “sem sentido”, a começar pelos versos “Alabama, Arkansas”.

Enquanto piadas se acumulavam entre os internautas, muitos indagaram quem era a mulher do vídeo que atende pelo nome artístico de Jade Castrinos. A seguir, você confere a história da vocalista e o motivo pelo qual ela foi expulsa da banda responsável pelo viral:

Alabama, Arkansas: Jade Castrinos e o viral que colocou seu nome em alta

Uma verdadeira declaração de amor, “Home” da banda “Edward Sharpe and The Magnetic Zeros” é um dueto entre o fundador da banda, Alex Ebert, e a vocalista Jade Castrinos.

Os dois se conheceram do lado de fora de um café em Los Angeles e deram início a uma colaboração profissional que se desenvolveu em um coletivo de artes.

Um pouco depois, Jade entrou para o projeto de Alex que era formar uma banda em torno do seu alter-ego “Edward Sharpe”, uma espécie de figura messiânica que ele desenvolveu enquanto estava na reabilitação por uso de drogas.

Em 2009, a banda lançou seu primeiro álbum, intitulado “Up from Below”, onde está a música do viral, “Home”. Nela, os dois proclamam o seu amor um para o outro em uma apresentação que envolvia sentimentos reais, já que na época Jade e Alex eram um casal.

A apresentação que viralizou na internet foi justamente a que a banda fez no Tiny Desk em divulgação do álbum. Nela, cantam uma versão acústica da música enquanto vendem a estética “hippie” da banda, focada em uma mistura de rock e folk moderno.

Apesar da aparência que exibia na época do vídeo, não há declarações públicas de Jade Castrinos sobre o uso ou abuso de substâncias ilícitas, como alguns internautas alegaram.

Alex Ebert, no entanto, sempre foi bastante vocal sobre a luta contra o vício e o período que passou na reabilitação.

Demissão de Jade Castrinos e carreira solo

A colaboração entre Jade e Alex durou até 2014, quando o casal terminou de forma aparentemente amigável. Isso até Jade Castrinos anunciar na sua bio do Instagram que havia sido expulsa da banda, uma semana antes de saírem em turnê, por e-mail.

Essa foi a versão que durou até o perfil oficial da banda se pronunciar no ano seguinte ao explicar que foi Jade quem pediu demissão.

“Ao que tudo indica, Jade está muito bem e desejamos tudo de bom a ela. Foi uma tristeza para nós, mas a vida é assim. Paz”, disse o tweet que serviu para esclarecer o acontecido.

Desde então, Jade Castrinos nunca mais retornou a cantar com a banda. Atualmente, ela se apresenta ao vivo com músicas que passeiam por gêneros como rock e folk, mas não tem feito lançamentos no Spotify, onde seu último single data de 2019 com a participação de Jakob Dylan.

O que também chamou a atenção dos internautas foi a aparência de Jade ao deixar a banda, abandonando a estética hippie e ganhando mais peso, além de utilizar vestidos e cabelo longo em vez do corte raspado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar