Novo visual de Sérgio Chapelin choca internet: 'Irreconhecível'

Jornalista reapareceu na Globo, após seis anos de sua aposentadoria, com novo visual que repercutiu nas redes sociais

Aposentado desde 2019, Sérgio Chapelin reapareceu na TV Globo neste domingo, 19, para homenagear o colega de profissão Léo Batista, que morreu no mesmo dia. O que chamou atenção da audiência, no entanto, foi o novo visual do jornalista.



