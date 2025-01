Jornalista esportivo Léo Batista, o dono da voz marcante, morre aos 92 anos

Léo Batista era apresentador e locutor da Globo e morreu aos 92 anos / Crédito: Globo/Divulgação

Neste domingo, 19, o Brasil perdeu um dos ícones do jornalismo esportivo. Léo Batista, aos 92 anos, faleceu no Rio de Janeiro, onde estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Rios D’Or. O jornalista lutava contra um tumor no pâncreas, diagnosticado recentemente. João Baptista Bellinaso Neto, conhecido como Léo Batista, nasceu em 22 de julho de 1932, em Cordeirópolis, São Paulo. Com uma carreira que atravessou décadas, ele se tornou uma das vozes mais reconhecidas e respeitadas da cobertura esportiva no Brasil. Léo começou sua trajetória no rádio, ainda na década de 1950, e alcançou projeção nacional após ingressar na Rede Globo em 1970.

Durante sua longa passagem pela emissora — foram mais de 50 anos —, Léo foi peça fundamental em programas como Globo Esporte e Fantástico, marcando gerações com sua inconfundível narração e profissionalismo. Ele cobriu grandes eventos esportivos, incluindo Copas do Mundo e Olimpíadas, sendo um dos pioneiros na modernização da linguagem do jornalismo esportivo no país.

Léo Batista seguiu em atividade até momentos antes de sua internação, sendo utilizado pela TV Globo sobretudo em locuções com sua voz imponente. O jornalista também enfrentou a perda de sua esposa, Leyla Chavantes Belinaso, que faleceu em 2022, aos 84 anos. O Brasil se despede de uma lenda do jornalismo esportivo, cujo trabalho seguirá inspirando gerações de comunicadores.