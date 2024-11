Jout Jout está de volta? Youtuber fala pela 1ª vez após 'sumiço'

Umas das pioneiras na criação de conteúdo do YouTube Brasil, Jout Jout conquistou relevância ao abordar temas comportamentais e reflexões pessoais e, mesmo após a saída da internet, ela ainda reúne dois milhões e meio de inscritos no seu canal. Ela reapareceu nesta quarta-feira, 27, e revelou que está vivendo sem TV, internet ou WhatsApp.

Jout Jout , que já foi uma das principais youtubers do Brasil, decidiu há mais de dois anos ficar longe da vida on-line. Pela primeira vez após o longo sumiço , Julia Tolezano deu entrevista para o podcast “De Saída: A Vida Fora da Internet”, conduzido por Beatriz Trevisan e Chico Felitti, famosos pela produção “A Mulher da Casa Abandonada”.

“O que eu tenho mais gostado é de ser dona de casa. Exige coragem, mas é bom demais. No final das contas, cuidar da sua casa, cuidar de você, da sua família e perceber a sua família cuidando de você. Todo mundo cuidando da casa e cuidando de si [...] Quando a gente sai da internet, dessa coisa de controlar tudo o tempo todo, a gente deixa a vida controlar ”, revelou no podcast.

Os jornalistas responsáveis pelo podcast foram atrás dela, que se isolou em uma cidade pequena de mil habitantes com o nome não revelado por um pedido da própria. Após seis meses de buscas, eles a encontraram e conseguiram uma entrevista rara. A ex-influenciadora detalhou sobre sua vida em 2024 e suas novas escolhas para o futuro.

Julia explicou que parou de trabalhar e vive em um local sem banheiro, água encanada ou contato com as populações dos grandes centros urbanos. “Eu parei de trabalhar. Estou totalmente dedicada ao lar e percebendo que eu nunca soube me dedicar a isso. Tipo, lavar roupa, fazer comida, lavar toda a louça, varrer, passar pano”, afirmou a youtuber.

Mas, Jout Jout não deixou de relembrar os bons momentos que viveu nas redes e disse que deixa as portas abertas para a possibilidade de voltar a produzir conteúdo on-line.