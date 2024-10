Medo de farinha e Pix para casa própria: mãe e filha do Cariri fazem sucesso na internet

Juntas elas têm quase dois milhões de seguidores. Mãe e filha mostram seu dia a dia e fazem humor sem roteiro, diretamente do Cariri cearense para o mundo. Lasara Santos e sua mãe Dona Raimunda, mais conhecida como “Mainha” pelos milhões de seguidores do Youtube e do Instagram, mostram as situações inusitadas e divertidas do dia a dia e com a linguagem e a forma de ser do povo cearense.

Companheiras, hoje eles conseguiram sair do aluguel, graças à ajuda dos seguidores que doaram a elas quantias suficientes para adquirirem a tão sonhada casa própria. “Te juro, ela já morou e já alugou as casas de Juazeiro tudinho. Eu já andei Juazeiro inteira por causa dela”, conta a filha Lasara, falando de sua história com a mãe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Lasara conta que a mãe gravou o vídeo sem a sua autorização, pedindo um Pix de um real de cada seguidor, para conseguir comprar a casa própria. Ela explica que seu filho mais velho ajudou a avó na gravação e postou o vídeo nas redes sociais.