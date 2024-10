Funcionário joga obra de arte no lixo por acidente na Holanda

As latas de cervejas vazias, que estavam expostas perto do elevador do museu, foram recuperadas e mudadas de local

Duas latas de cervejas vazias, essa é a obra de arte que quase foi para o lixo no museu holandês LAM.

A obra denominada de “All The Good Times We Spent Together” é do artista francês Alexandre Lavet e foi confundida por um funcionário do museu, sendo colocada em um saco de lixo.

Em entrevista à agência AFP, Froukje Budding, porta-voz do museu localizado em Lisse, disse que a obra estava exposta em um elevador e que, regularmente, as peças são deixadas em locais incomuns, por isso a exposição no equipamento.