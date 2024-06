Marcello Antony assume ganhar mais como corretor do que como ator

O ator Marcello Antony afirmou, em entrevista com O Globo, que sua carreira como corretor de imóveis tem sido melhor remunerada do que como ator

O ator Marcello Antony recentemente afirmou, em entrevista publicada pelo O Globo, que tem conseguido faturar como corretor de imóveis mais do que faturava no auge de sua carreira na televisão. A entrevista foi divulgada neste domingo, 9.



Marcello, que atualmente mora fora do Brasil, informa que seu trabalho como corretor é o que o levaria para “um outro patamar”, mais do que a televisão o proporcionou no decorrer de sua vida. "Graças a Deus o que eu conquistei ao longo da minha carreira me permite ter uma vida tranquila na Europa. Não é qualquer um que pode ter isso. Só que eu não sou bobo. Eu percebi que esse novo emprego me faria ir para um outro patamar. Nesse tipo de trabalho eu posso faturar um dinheiro que eu nunca consegui ao longo da minha carreira, mesmo no auge", explica o ator.



Saiba mais sobre o ator

Sobre o início de sua carreira como corretor, Antony explica que tudo aconteceu de forma despretensiosa. "Ajudei uns três amigos que decidiram se mudar para Portugal para que encontrassem apartamento, porque eu já estou morando aqui há seis anos. Nessas visitas conheci um corretor e acabei fazendo amizade com ele", compartilhou.