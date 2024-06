Pablo do Arrocha deixa 'sofrência' e anuncia nova era na carreira

Cantor Pablo, do hit "Homem não chora", anuncia mudança no repertório e pausa na sofrência por meio das redes sociais

Nesta terça-feira, 4, o cantor Pablo anunciou que irá deixar de cantar "sofrência". A novidade na carreira do artista foi revelada em um vídeo publicado no Instagram.

"Minha eterna gratidão a todos que sempre me apoiaram, mas agora é hora de acabar com a sofrência. Espero que vocês me entendam", escreveu na legenda.

