Gusttavo Lima critica fã fumando maconha: 'Não tem vergonha?'

O momento da interrupção foi gravado pelo público e compartilhado nas redes sociais, que em pouco tempo viralizou. O artista já havia se pronunciado anteriormente sobre sua relação com a maconha, em uma live gravada durante a pandemia do Covid-19. Na ocasião, ele afirmou: “Pense numa moleza, numa larica? Foi o pior dia da minha vida”.

O cantor Gusttavo Lima, 34, no último final de semana, interrompeu seu show para dar bronca em fã que fumava maconha próximo ao palco. Em tom descontraído, o artista questiona: “Quem está fumando maconha ai? Não tem vergonha na cara, não?”

Gusttavo Lima: "Inundou o palco inteiro"

Gusttavo Lima, antes de começar a cantar, nota o cheiro de maconha que chegou no palco e questiona no microfone: "O maconheiro que está aí, na frente do povo. Você não tem vergonha na cara, não? Quem está fumando maconha aí? Não tem vergonha na cara, não?"



Em seguida, em tom humorístico, o cantor prossegue: "No meio do povo... Vou te contar. Só acontece aqui", disse ele. "Inundou o palco inteiro. Tô doido. Agora, o triplo que eu estou doido", continuou o sertanejo se referindo a bebida alcoólica que estava consumindo na ocasião.



Confira o vídeo compartilhado nas redes sociais: