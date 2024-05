A Grande Conquista: que horas começa hoje, 22? Horário e onde assistir

A segunda temporada de A Grande Conquista 2 segue com a programação hoje, 22; confira onde assistir. que horas começa o programa e como será a dinâmica

O programa conta com a apresentação da jornalista e ex-fazenda Rachel Sheherazade.

Confira a programação do reality show "A Grande Conquista" de hoje, quarta-feira, 22 (22/05).

A Grande Conquista: horário e onde assistir



O reality é transmitido de segunda a domingo a partir das 22h30min (horário de Brasília), na Record TV e no Playplus (streaming da emissora) e com apresentação de Rachel Sheherazade.

Horário: 22h30min (segunda a sábado), 23 horas (domingo)

22h30min (segunda a sábado), 23 horas (domingo) Onde assistir: Record TV e Playplus

A Grande Conquista 2: dinâmica do reality

A dinâmica da segunda temporada programa é dividida em duas fases. O jogo começa com 100 participantes, entre famosos e anônimos, que compõe três casas: laranja, verde e azul. Todos estão em busca do prêmio de R$ 1 milhão.

Ao longo de 18 dias, além de participar de várias provas, os conquisteiros devem agradar o público para poder passar para a próxima etapa do reality. Apenas 20 pessoas vão para a segunda fase do jogo, que serão escolhidas pelo voto do público.